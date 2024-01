Z. Čaputová: S Kanadou sme blízkymi partnermi a spojencami

Ottawa 29. januára (TASR) - Slovensko je s Kanadou blízkym partnerom a spojencom a obe krajiny majú rozvinutú spoluprácu v rôznych oblastiach. Pre médiá to na ceste na štátnu návštevu Kanady uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová. Vidí tiež priestor na prehĺbenie vzájomnej spolupráce.



"Na palube lietadla je so mnou jedna z najväčších biznis delegácií, aká kedy sprevádzala hlavu štátu. Budem otvárať biznis fórum v Kanade aj v Spojených štátoch amerických v San Franciscu. Verím, že sa táto návšteva využije aj pre nadviazanie biznis spolupráce či už v oblasti IT, zelených technológií alebo biotechnológii," povedala Čaputová.



Prezidentka si váži, že Slovensko dostalo pozvanie na štátnu návštevu Kanady, ktorá sa podľa jej slov koná po vyše 20 rokoch. "Kanada organizuje takéto návštevy dve až tri v roku. Toto je jedna z nich," podotkla.



Slovenská hlava štátu sa teší aj na stretnutia s krajanmi v Kanade aj v USA. V oboch krajinách žijú podľa jej slov najväčšie komunity Slovákov či ľudí so slovenským pôvodom. "Videla som zábery z Ottawy, ktorá je vyzdobená slovenskými vlajkami, takže verím, že nielen my sa tešíme na Kanadu a Spojené štáty, ale aj naopak," skonštatovala Čaputová.