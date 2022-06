Čaputová sa s veľvyslancami venovala prioritám v aktuálnej situácii

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS) počas prijatia vedúcich zastupiteľských úradov SR v zahraničí prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou v Prezidentskom paláci v Bratislave 27. júna 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 27. júna (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová počas pondelka v priestoroch Prezidentského paláca prijala vedúcich zastupiteľských úradov SR v zahraničí. Diskutovala s nimi o prioritách a cieľoch v kontexte aktuálnej situácie a reality, ktorú v súčasnosti žijeme.povedala prezidentka SR.povedala prezidentka. Zdôraznila tiež, že nikdy v našej modernej histórii sa vojna neodohrávala bližšie k nášmu územiu, ako je to teraz.Stretnutie s vedúcimi zastupiteľských úradov SR v zahraničí sa uskutočňuje podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka (nominant SaS) pravidelne. Ako uviedol, je dôležité, aby on, ale aj jeho kolegovia počuli názory ústavných činiteľov. Ocenil tiež, že rezort diplomacie cíti otvorené dvere u prezidentky.spresnil Korčok. Zároveň doplnil, že celá diplomatická služba sa potrebuje rozprávať medzi sebou.povedal.Korčok poukázal na to, že slovenskí diplomati na Ukrajine sú v poriadku.povedal šéf slovenskej diplomacie. Považuje za dôležité, aby na Ukrajine misia pôsobila, ak to situácia dovolí.