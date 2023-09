Čaputová sa pre podmienky platnosti miestneho referenda obrátila na ÚS

Bratislava 11. septembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa pre podmienky platnosti miestneho referenda obrátila na Ústavný súd (ÚS) SR. Urobila tak v súvislosti so zmenami, ktoré sa prijali v rámci novelizácie viacerých zákonov súvisiacich s novou stavebnou legislatívou. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.



Napadnuté ustanovenia sú podľa prezidentky v rozpore s rovnosťou volebného, respektíve hlasovacieho práva tým, že neodôvodnene diferencujú medzi hlasmi voličov v Bratislave a Košiciach na jednej strane a voličov v iných obciach na strane druhej. Podľa slov Strižinca je hlava štátu presvedčená, že novelizačný predpis porušuje rovnosť volebného práva vo vzťahu k obyvateľom Bratislavy a Košíc, keďže ich hlasom v referende je priznávaná iná váha ako hlasom obyvateľov iných obcí.



Hovorca pripomenul, že pozmeňujúcim návrhom sa v parlamente zmenil obsah novely a niektoré zmeny nesúvisia s pôvodným deklarovaným obsahom zákona. Stanovilo sa tak, že pre platnosť miestneho referenda má byť postačujúce, ak sa na ňom zúčastní rovnaký počet oprávnených voličov, ako sa zúčastnil na voľbách do mestského či miestneho zastupiteľstva, pričom podmienky v iných obciach ostali bez zmeny.



Navyše, podľa hlavy štátu ustanovenia schváleného znenia zákona porušujú princíp právnej istoty. Hovorí o retroaktívnom pôsobení, keďže kvórum potrebné na platnosť miestneho referenda v Bratislave a Košiciach sa odvíja od volieb do orgánov samosprávy, ktoré prebehli ešte pred prijatím napadnutých ustanovení.



Zmeny prijal parlament ešte v máji tohto roka. Cieľom malo byť podľa slov predkladateľov posilnenie volebného práva občanov v samospráve tým, že sa uľahčí a zefektívni mestské a miestne referendum.