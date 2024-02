VIDEO: Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa presunula do San Francisca

San Francisco 2. februára (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa presunula vo štvrtok z Kanady do USA. V San Franciscu ju privítala primátorka mesta London Breed. Spoločne vztýčili na radnici slovenskú vlajku. Budovu tiež vo štvrtok večer (1. 2.) miestneho času vysvietia v národných farbách Slovenska.



"Vo štvrtok tu má Slovensko svoj deň. Vztýčili sme spoločne slovenskú vlajku a večer bude radnica vysvietená slovenskými farbami. Som veľmi rada, lebo je to aj odkaz domov, že Slovensko je tu rešpektovanou krajinou a ľudia, ktorí tu žijú, nám robia dobré meno," povedala slovenská hlava štátu.







Čaputovú ešte vo štvrtok čaká podujatie Slovaks meet Slovaks, na ktorom sa stretne podnikateľská delegácia s komunitou Slovak PRO. "Zúčastnila som sa stretnutia slovenských profesionálov, teda ľudí, ktorí žijú v USA, úspešne tu podnikajú, sú vedcami, expertmi, učia na univerzitách. Sú v podstate asi najúspešnejší Slováci v USA a stretli sa s našou biznis delegáciou a som tomu rada, lebo sa tu otvárajú nové možnosti spolupráce," priblížila prezidentka. Slovensko je podľa nej otvorená ekonomika a Slováci musia mať otvorené mysle na spoluprácu a kontakty.



Pracovná cesta slovenskej hlavy štátu bude pokračovať v piatok (2. 2.) otvorením biznis fóra. Zavíta aj na Univerzitu Stanford, kde vystúpi s príhovorom na tému 35 rokov od pádu železnej opony. Na univerzite tiež absolvuje obed so slovenskými študentami. Neskôr spolu s podnikateľskou delegáciou navštívi v Silicon Valley centrálu spoločnosti Google a stretne aj s jej vedením.



Pracovnú cestu v USA zakončí Čaputová v Pittsburgu.









(osobitná spravodajkyňa TASR Lenka Farkašová)