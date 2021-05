Čaputová sa s premiérkou Dánska zhodla na prehlbovaní spolupráce

Kodaň 11. mája (TASR) - Stretnutie prezidentky SR Zuzany Čaputovej s premiérkou Dánska Mette Frederiksenovou v Kodani potvrdilo záujem prehlbovať partnerstvo a spoluprácu oboch krajín. Uviedla to hlava štátu SR po spoločnom stretnutí. Rozprávali sa na ňom o vnútropolitických a zahraničných témach, ktoré zaujímajú obe krajiny.



"Vidíme tu množstvo príležitostí pre podnikateľov, vidíme inšpiráciu a spoluprácu v tak dôležitých témach, ako je reforma zdravotníctva a ochrana pred klimatickými zmenami," skonštatovala Čaputová. Dánsko je podľa prezidentky ukážkou toho, že ochrana klímy môže viesť k hospodárskemu rastu, úspore energie a nemusí to znamenať ekonomickú slabosť, ale naopak ekonomický rast.



Pre ministra dopravy Andreja Doležala (nominant Sme rodina), ktorý bol súčasťou delegácie, bola veľmi vzácna skúsenosť Dánov s veľkými projektmi. "S dohodou naprieč širokým politickým spektrom, lebo bez takejto celkovej dohody, podpory koalície i opozície nie je možné realizovať také veľké projekty, ako bola napr. obnova štvrte Nordhavn," uviedol Doležal. Na Slovensko chce z Dánska priniesť práve ambíciu urobiť širokú politickú dohodu. Iba tak sa podľa Doležala dajú napĺňať strategické ciele, ktoré na rezorte majú.



Čaputová sa počas dvojdňovej návštevy Dánska stretla s korunným princom Frederikom, vystúpila na Kodanskom demokratickom summite, navštívila environmentálnu organizáciu State of Green, Štátny sérologický ústav, Európsku environmentálnu agentúru a otvorila Detskú školu architektúry a staviteľstva v neziskovej organizácii Bibiana Danmark.