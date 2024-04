Čaputová sa v Bruseli rozlúčila s komunitou Slovákov z Belgicka

Brusel 9. apríla (TASR) - Takmer 300 krajanov zo Slovenska sa v utorok večer v Bruseli prišlo rozlúčiť so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou, ktorej mandát sa končí 15. júna. Prezidentka Slovákom žijúcim v Belgicku odkázala, že určite bude aktívna vo verejnom priestore, informuje bruselský spravodajca TASR.



O podujatie, ktoré pripravila občianska platforma Od Tatier k Schumanu v spolupráci s Prezidentskou kanceláriou SR a Stálym zastúpením SR pri EÚ, bol veľký záujem, dostupné miesta boli zarezervované v priebehu niekoľkých hodín.



Prezidentka sa poďakovala slovenským zamestnancom inštitúcií EÚ za ich službu a profesionalitu a za všetko, čo robia pre svoju krajinu. Odpovedala tiež na sériu priamych otázok z obecenstva, aj na otázky zasielané online. V kocke zhodnotila svoj päťročný mandát, spomenula, akým úskaliam čelila a čo sa jej aj vďaka obmedzeným právomociam podarilo dosiahnuť a presadiť. Napríklad vo vzťahu k Ústavnému súdu, v dobe, ktorá bola turbulentná nielen kvôli domácej politickej scéne, ale aj kvôli pandémii či vojne na Ukrajine.



"Som veľmi vďačná, že aj po piatich rokoch to prijatie bolo veľmi milé a srdečné. Otázky boli zaujímavé, takže som tu opäť veľmi rada," povedala Čaputová pre TASR a potvrdila, že si spomína na podobné stretnutie s krajanmi v Bruseli z roku 2019, krátko po nástupe do funkcie.



Zopakovala, že jej rozhodnutie opätovne nekandidovať bolo snahou hľadať rovnováhu medzi svojou funkciou, či ešte má na ňu dosť síl a čo by ešte mohla priniesť, a záujmami svojej rodiny. Potvrdila, že tlak vyvíjaný na ňu a na jej rodinu bol extrémny, a odpovedala aj na to, ako odolávala nenávistnej kampani počas svojho pôsobenia v úrade.



"Jedno poučenie, ktoré pre mňa z toho plynie, je, že v rámci tých tlakov, ktoré zažívame zo strany populistov, extrémistov a ľudí, ktorí demokraciu nepovažujú za hodnú ochrany, je veľmi dôležité, aby sme si v rámci demokratického tábora poskytli navzájom oporu, podporu a súdržnosť," opísala situáciu. A dodala, že politik prestane byť hodnoverným vtedy, keď opustí hodnoty, ktorým najviac verí.



"Nechystám sa do politiky, čo ale neznamená, že nebudem nejakým spôsobom prítomná vo verejnom priestore," odpovedala na otázku krajanov, ako si predstavuje svoju ďalšiu budúcnosť.



Povedala, že rozumie istému rozčarovaniu časti spoločnosti po voľbách. Slovákom v cudzine zároveň odkázala, aby sa nebáli vrátiť domov, lebo vždy je dôvod veriť v obyvateľov krajiny, teda tomu, že voľby nie sú všetko.



"Inak povedané, politici nie sú celé Slovensko," upozornila. V závere prítomným poradila, aby aj napriek tomu, že žijú v dobe, ktorá nie je jednoduchá, nestrácali kontakt medzi sebou, stretávali sa, komunikovali, boli k sebe dobrí a láskaví, lebo "to má zmysel".







(spravodajca TASR Jaromír Novak) jam