Čaputová sa zmenou vo vedení SIS neplánuje v najbližšom čase zaoberať

Bratislava 14. februára (TASR) - Zmena vo vedení Slovenskej informačnej služby (SIS) nie je nateraz taká prioritná, aby sa ňou musela prezidentka Zuzana Čaputová v najbližšom čase zaoberať. Pre TASR to uviedol prezidentkin hovorca Martin Strižinec v súvislosti s návrhom vlády na vymenovanie Pavla Gašpara za šéfa SIS. Podľa hovorcu nebola hlava štátu o Gašparovej nominácii vopred informovaná.



"Akákoľvek personálna nominácia na takú kľúčovú pozíciu by podľa prezidentky nemala ohroziť pozíciu SIS ani výmenu informácií so zahraničnými partnerskými spravodajskými službami," dodal Strižinec.



Vláda v stredu odsúhlasila nomináciu Gašpara na riaditeľa tajnej služby. Riaditeľa SIS na základe návrhu vlády vymenúva prezident.