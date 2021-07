Čaputová: Severná Orava robí veľké kroky k energetickej udržateľnosti

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová s malými Oravskopolhorčanmi počas návštevy v Oravskej Polhore 13. júla 2021. Foto: TASR Miroslava Mlynárová

Oravská Polhora 13. júla (TASR) – Severná Orava robí progresívne kroky, pokiaľ ide o energetickú udržateľnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov. Je to výsledok spolupráce viacerých tamojších obcí. Počas utorňajšej návštevy Oravskej Polhory to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. Región označila za veľmi inšpiratívny v rôznych oblastiach.uviedla Čaputová.Hlava štátu zdôraznila, že ju prekvapil tamojší moderný a inovatívny prístup k téme, akou je zmena klímy." vyzdvihla.Jedným z problémov regiónu je podľa prezidentky napríklad uzatváranie skládok bez toho, aby boli vo výhľade ďalšie konkrétne riešenia. V pláne je tiež vybudovať kompostáreň, kde by obce potrebovali pružnejšiu reakciu zo strany štátu." dodala.Prezidentka v utorok ráno navštívila Trstenú, kde sa stretla s mladými ľuďmi a kňazom, ktorí vytvárajú komunitu zameranú na dobrovoľníctvo a pomoc druhým. Prezrela si tiež drevený gotický Kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne. Po rokovaní so starostami v Oravskej Polhore sa popoludní presunula do Námestova.