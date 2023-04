Čaputová si nevie predstaviť, že by podpísala odmenu 500 eur za voľby

Bratislava 1. apríla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová si nevie predstaviť, že by podpísala prípadný zákon týkajúci sa 500-eurovej odmeny za účasť vo voľbách. Zdôraznila, že financie aktuálne na Slovensku chýbajú vo viacerých oblastiach a je potrebné starostlivo zvážiť ich cielené poskytovanie. Vyplýva to z jej piatkového (31. 3.) vyjadrenia pre médiá v Trebišove.



"Takéto nápady, ktoré majú obrovský dosah na verejné financie, majú byť najskôr päťkrát zvážené, až potom vyslovené," poznamenala hlava štátu. Podotkla, že napríklad na východe Slovenska chýbajú financie okrem iného na dobudovanie potrebných lôžok v nemocniciach pre deti a niekto sníva o miliardách eur na projekt, ktorý by mohol byť aj právne sporný.



Národná rada SR počas týždňa odmietla novelu z dielne lídra OĽANO Igora Matoviča, ktorá obsahovala odmenu za účasť vo voľbách. Matovič však pred hlasovaním návrh opätovne predložil do parlamentu. Navyše vyhlásil, že jeho hnutie vstúpi po septembrových parlamentných voľbách len do takej vládnej koalície, ktorá sa zaviaže vyplatiť odmenu 500 eur každému, kto sa na týchto voľbách zúčastnil.