Z. Čaputová si prevzala Cenu slobody, zdôraznila ochranu demokracie

Frankfurt nad Mohanom 5. novembra (TASR) - Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová si v sobotu vo Frankfurte nad Mohanom prevzala Cenu slobody Nadácie Friedricha Naumanna (FNF). Vo svojom prejave zdôraznila význam slobody a liberálnej demokracie. TASR o tom informoval prezidentkin hovorca Martin Strižinec.



"Ako právnička presadzovala občianske práva a ochranu životného prostredia na Slovensku. Ako prezidentka sa angažuje za mier a liberálnu demokraciu," napísala FNF na svojej oficiálnej webovej stránke. Predseda správnej rady nadácie Karl-Heinz Paqué označil Čaputovej pôsobenie vo funkcii prezidentky za príklad pre liberálov v celej Európe.



Čaputová po prevzatí ceny vyjadrila poctenie a pokoru. "Je pôsobivé, ako sloboda, taká jednoduchá myšlienka, dokázala byť v našej histórii takou vzpruhou a posilnením," povedala.



Pripomenula dvojicu katolíckych disidentov, Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla, ktorých režim dlhé roky držal vo väzení a mučil. "Boli to ľudia ako Krčméry a Jukl a mnohí ďalší, ktorí nám nakoniec v roku 1989 pomohli obnoviť slobodu a demokraciu," povedala prezidentka.



Takisto vo svojom prejave uviedla, že sloboda sa nedá nariadiť zhora a nie je to neutrálny pojem. "Musí vychádzať z hodnôt, inak sa z nej stane ničivá sila," povedala. Politici musia podľa jej slov tiež prispievať k tomu, aby krajiny zostali slobodné.



Liberálna demokracia sa podľa prezidentky ukázala ako najlepšia záruka slobody pre každého jednotlivca a každú spoločnosť. "Ale zdá sa, že mnohí zabúdajú, že sloboda neznamená len slobodu vybrať si, ale aj slobodu niečoho sa zrieknuť," povedala Čaputová.



Prezidentka pripomenula tiež súčasné hrozby pre demokraciu vrátane konfliktu na Ukrajine či hospodársku krízu a zdôraznila hodnoty súcitu a solidarity.



Vojna a hospodárska kríza by nám však podľa prezidentkiných slov "nemali zatvárať oči pred ďalšími rizikami, ktorým čelíme doma". Upozornila na podnecovanie nenávisti a násilia a na nedostatočné uplatňovanie pravidiel zo strany vlád.



V závere vystúpenia pripomenula slová prvého prezidenta ČSR Tomáša Garrigua Masaryka o tom, že "demokracia nie je len systém politický, ale aj morálny – predovšetkým morálny". Upozornila tiež na zodpovednosť a povinnosť jednotlivcov i politických lídrov v úsilí posilniť demokraciu.



FNF Cenu slobody udeľuje od roku 2006 každé dva roky osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj občianskej spoločnosti a podporujú liberálne hodnoty. Čaputová je prvou politickou líderkou z regiónu strednej a východnej Európy, ktorá sa stala laureátkou tohto ocenenia, pripomenul Strižinec.