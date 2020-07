Čaputová: Situácia s diplomovou prácou nemusí mať víťazov a porazených

Bratislava 2. júla (TASR) - Situácia ohľadom zodpovednosti za diplomovú prácu nemusí mať víťazov ani porazených. Na svojom profile na sociálnej sieti to vo štvrtok uviedla prezidentka Zuzana Čaputová. Podozreniu z plagiátorstva v súčasnosti čelí predsedu parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).



"V tieto dni vládna koalícia hľadá riešenie ohľadom zodpovednosti za diplomovú prácu. Jedno je dnes jasné. Táto situácia nemusí mať víťazov a porazených. Táto situácia môže byť víťazstvom vernosti hodnotám, osobnej integrity, odvahy a schopnosti povýšiť spoločný záujem nad svoj individuálny. A každý, kto to pochopí a bude v súlade s tým konať, bude víťazom," napísala prezidentka.







Pripomenula, že Slovensko stojí na hodnotových základoch a občania svoje hodnotové preferencie ukázali naposledy v tohtoročných parlamentných voľbách, keď volili zmenu, pretože neboli spokojní s nespravodlivosťou a neférovosťou. "O to väčšie nároky a očakávania sú spojené s tými, ktorí po voľbách moc prevzali. Mnoho ľudí do tejto zmeny vložilo poslednú dôveru," zhrnula hlava štátu.



Kollár čelí podozreniu z plagiátorstva pre svoju diplomovú prácu. Na odchod z funkcie ho vyzvala strana Za ľudí aj SaS. OĽaNO jeho odchod nežiada. Navrhlo, aby minister školstva Branislav Gröhling (SaS) a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) pripravili zákon, ktorý by umožňoval spätné preverovanie záverečných prác. Kollár vyhlásil, že svoj magisterský titul získal legálne. V politike ho nemieni viac používať. Vo štvrtok nevylúčil odchod zo svojej funkcie ani odchod svojho hnutia z koalície.