Čaputová: Slovensko nie je mafiánsky štát,s takým označením nesúhlasím

Bratislava 4. septembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa nestotožňuje s označením Slovenska ako mafiánskeho štátu. Povedala to po piatkových pracovných raňajkách s predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom (Sme rodina) a premiérom Igorom Matovičom (OĽANO). Slovensko podľa hlavy štátu čelí odhaleniam o korupcii na vysokých miestach vrátane justície. Ako však tvrdí, je to dobré a víta, že sa tieto odhalenia vyšetrujú, a verí vo vyvodenie zodpovednosti. Čaputová poznamenala, že Slovensko je krajina, kde sa občas objavia mafiánske praktiky, ale nepovažuje ho za mafiánsky štát.



Prezidentka: Generálny prokurátor by mal byť politicky nezávislý



Generálny prokurátor by mal spĺňať všetky osobnostné predpoklady, mal by byť odborne erudovaný a najmä by mal vyslať jasný signál o svojej politickej nezávislosti. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová po piatkových pracovných raňajkách s predsedom Národnej rady (NR) SR Borisom Kollárom (Sme rodina) a premiérom Igorom Matovičom (OĽANO).