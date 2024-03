Čaputová: Sme v klube, ktorý nám poskytuje ochranu teraz aj do budúcna

Bratislava 28. marca (TASR) - Členstvo v NATO poskytuje Slovensku bezpečnostné garancie na takej úrovni, aké by krajina jeho rozmerov nikdy nebola schopná sama dosiahnuť. Prezidentka Zuzana Čaputová to uviedla na návšteve Styčného tímu pre integráciu síl NATO (NFIU) v bratislavských Vajnoroch pri príležitosti piatkového (29. 2.) 20. výročia vstupu Slovenska do Aliancie.



"Toto naše rozhodnutie spred 20 rokov považujem za najdôležitejšie, pokiaľ ide o zabezpečenie istôt bezpečnosti a prosperity našej krajiny. Pretože sme v klube, ktorý nám poskytuje ochranu v súčasnosti aj do budúcna," vyhlásila prezidentka a hlavná veliteľka Ozbrojených síl SR.



Čaputová hovorí o členstve v najsilnejšom obrannom klube. "Poskytuje nám to naozaj veľa garancií a veľmi konkrétnej potenciálnej pomoci, ak by bolo potrebné," zhodnotila pre médiá. Poukázala napríklad pomoc spojencov pri zabezpečení vzdušného priestoru Slovenska. K perspektíve NATO poznamenala, že po vypuknutí ruskej agresie na Ukrajine Aliancia nikdy nebola zjednotená, tak ako teraz.



NFIU podľa prezidentky symbolizuje spoluprácu spojencov, členských krajín NATO, v duchu hesla jeden za všetkých, všetci za jedného.



Veliteľ NFIU Marián Kurilla vyzdvihol, že styčný tím po prvý raz v histórii navštívil prezident SR. Nielen minulosť, ale aj prítomnosť podľa neho potvrdzuje význam vstupu Slovenska do Aliancie. Vyzdvihol kľúčovú úlohu tímu styčného tímu.