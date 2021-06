Čaputová: SR chce v rámci reformnej agendy NATO dbať na ochranu ľudí

Brusel 14. júna (TASR) - Nová strategická koncepcia Severoatlantickej aliancie známa ako Agenda 2030 má predovšetkým dbať na ochranu a záujmy občanov spojeneckých krajín. Povedala to prezidentka SR Zuzana Čaputová po skončení summitu NATO v Bruseli.



Cieľom novej koncepcie, na potrebe ktorej sa spojenci dohodli na summite NATO v roku 2019, je výhľadovo sa pozrieť na to, kde by mala byť Aliancia o desať rokov. Tento proces bude prebiehať počas celého tohto roku a jeho výsledkom bude nová koncepcia, ktorú by mali lídri NATO prijať na budúci rok na summite NATO v Madride.



Na otázku TASR ako vníma vstup slovenskej strany do tohto procesu Čaputová uviedla, že Slovensko má za hlavný cieľ, aby nová agenda zohľadnila potrebu ochrany a bezpečnosti občanov.







"Je potrebné aktualizovať naše stratégie vzhľadom na nové hrozby, ktorým čelíme. Aj počas môjho vstupu som uviedla, že sa treba rozhodovať podľa nových hrozieb a ich závažnosti. A nie podľa potrieb dneška, ale podľa vyhliadok a očakávaní do budúcna," opísala situáciu.



Podľa jej slov to znamená aktualizáciu bezpečnostnej stratégie aj na hrozby, ako sú dezinformácie a propaganda, pričom sa treba zamerať aj na ochranu kritickej infraštruktúry, udržanie jednoty medzi spojencami a podporu kolektívnej obrany.



Čaputová zdôraznila, že oceňuje aj zameranie sa Aliancie na nové technológie, pretože pokrok ide dopredu a preto je správne, že spojenci chcú viac investovať do výskumu a vývoja. "To má byť konkrétny a efektívny prínos pre Alianciu, ale zároveň je to aj príležitosť pre členské krajiny," vysvetlila.



A upozornila, že "v neposlednom rade" pred členmi NATO stojí aj nová hrozba, ktorá spočíva v klimatických zmenách. Tá núti spojencov na to, aby sa pripravili na bezpečnostné dôsledky klimatických zmien a zároveň, aby sa v rámci vlastných aliančných činností stavali zodpovedne k životnému prostrediu.









(spravodajca TASR Jaromír Novak)