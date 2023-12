Čaputová: SR patrí k najambicióznejším v brzdení klimatickej krízy

Dubaj 1. decembra (TASR) - Najväčší znečisťovatelia vo svete naďalej nerobia dosť na to, aby sa zabrzdila klimatická kríza. Slovensko však v zavádzaní opatrení patrí medzi najambicióznejšie štáty. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to povedala novinárom po svojom piatkovom vystúpení na klimatickej konferencii Organizácie Spojených národov COP28 v Dubaji, informuje TASR.



Na konferencii sa podľa nej zúčastňujú aj predstavitelia malých ostrovných krajín, ktorým v dôsledku stúpajúcej hladiny oceánov hrozí zaplavenie, ale tiež zástupcovia veľkých krajín, pričom "niektoré viac deklarujú, ako robia".



"Musíme myslieť na ďalšie generácie, na naše deti a vnúčatá, či im necháme planétu aspoň v takom stave, v akom sme na nej žili my, alebo bude neobývateľná," apelovala.



Dodala, že o energetických alternatívach uvažujú už aj ropné štáty vrátane Spojených arabských emirátov, ktoré sú hostiteľom konferencie. "Máme za sebou najteplejšie leto a jeseň v histórii meraní," skonštatovala s tým, že klimatická zmena sa nevyhýba ani týmto krajinám.



Zopakovala, že účastníkov konferencie informovala o konkrétnych opatreniach, ktoré Slovensko zavádza, vrátane odstavenia výroby elektriny z uhlia na konci tohto roka či postupného vyraďovania uhlia aj z produkcie tepla počas nasledujúcich rokov.



Prechod na zelenú ekonomiku podľa jej slov vytvára aj podnikateľské príležitosti. Na klimatickej konferencii ju preto sprevádzajú aj zástupcovia podnikateľov, ktorí tam môžu nadviazať obchodné kontakty a získať investorov, poznamenala.



Do Dubaja s ňou prišla aj mládežnícka delegácia zo Slovenska. "Na celom svete mladých ľudí táto téma mimoriadne zaujíma. Uvedomujú si, že budúcnosť je v ich rukách a oni budú znášať dôsledky našich prípadných chýb. Takže to, že legitímnym spôsobom tlačia na súčasných lídrov, je správne," povedala prezidentka.



Výsledkom klimatickej konferencie majú byť podľa nej konkrétne činy. "Dúfam, že prínos tejto konferencie bude väčší ako naše výhovorky a ako uhlíková stopa, ktorú vyprodukujeme tými letmi, ktorými sme sem prišli," zopakovala pred novinármi záverečnú výzvu zo svojho prejavu.