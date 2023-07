Čaputová: SR podpísala dohovor o zákaze kazetovej munície

Vilnius 12. júla (TASR) - Slovensko je súčasťou dohovoru o zákaze kazetovej munície a jeho pozícia k tejto záležitosti je teda jasná. Uviedla to v stredu prezidentka SR Zuzana Čaputová po skončení summitu NATO v reakcii na rozhodnutie Spojených štátov poslať Ukrajine tento typ munície, informuje osobitný spravodajca TASR.



Dôvody, prečo Ukrajina požiadala USA o kazetovú muníciu, vidí Čaputová v tom, že Rusko ju na Ukrajine používa voči civilným cieľom už od začiatku invázie. Navyše Kyjev ani Washington, rovnako ako Moskva, nie sú súčasťou dohovoru zakazujúceho tento druh munície, poznamenala.



Ako dodala, o dodávke kazetovej munície na Ukrajinu sa v rámci spoločných rokovaní lídrov členských štátov NATO, na ktorých bola prítomná, nehovorilo.



Biely dom oznámil plány na dodanie kazetovej munície na Ukrajinu minulý týždeň. Americký prezident Joe Biden to označil za náročné rozhodnutie, no Ukrajina podľa neho takúto muníciu potrebuje. Kyjev sa pritom podľa Washingtonu zaviazal, že s touto muníciou bude zaobchádzať opatrne.



Používanie kazetovej munície zakazuje vyše 120 krajín. Obvykle sa z týchto zbraní uvoľní obrovské množstvo menších bombičiek, ktoré dokážu zabíjať na ploche niekoľkých hektárov, čo ohrozuje životy civilistov.





(osobitný spravodajca TASR Daniel Sanitrik)