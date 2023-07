Čaputová súhlasí, aby k údajom v RPO mali automatizovaný prístup banky

Bratislava 10. júla (TASR) - K údajom vedeným v registri právnických osôb (RPO) budú mať automatizovaný prístup aj notári, banky a pobočky zahraničných bánk. Vyplýva to z novely zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec.



Notári budú mať k údajom registra nepretržitý prístup prostredníctvom centrálneho informačného systému Notárskej komory SR. V prípade bánk a pobočiek zahraničných bánk sa má umožniť automatizovaný prístup prostredníctvom spoločného registra bankových informácií. Navrhuje sa tiež "rozšírenie skupiny orgánov verejnej moci oprávnených získavať z registra právnických osôb údaje o konečných užívateľoch výhod".



Súčasťou novely je aj vytvorenie vnútroštátneho právneho základu na zapojenie registra právnických osôb do systému prepojenia registrov konečných užívateľov výhod v súlade s požiadavkami legislatívy Európskej únie.



Dopĺňa sa pojmový aparát z dôvodu odstránenia výkladových problémov pri určovaní povinnosti, kto sa má zapisovať do registra právnických osôb, kto je povinný poskytovať údaje do registra právnických osôb a aký údaj sa zapisuje.



"Návrh zákona umožní v registri orgánov verejnej moci, ktorý je architektonicky samostatnou časťou registra právnických osôb, viesť spresnený a rozšírený okruh údajov o orgánoch verejnej moci, ktorý môže slúžiť napríklad správcovi modulu elektronických schránok," píše sa v dôvodovej správe materiálu.



Legislatíva prináša i sankcionovanie povinných osôb, respektíve v niektorých prípadoch aj zapisovaných subjektov za nedodržiavanie zákona o RPO.