Čaputová: Summit NATO bol o budúcnosti Aliancie v kontexte zmien

Brusel 14. Júna (TASR) - Lídri 30 krajín Severoatlantickej aliancie hovorili o budúcnosti tohto zoskupenia v kontexte zmien, ktorým Aliancia v súčasnosti čelí, a dohodli sa výhľadovo pozrieť na to, kde by malo byť NATO o desať rokov. Výsledkom týchto snáh bude nová strategická koncepcia, ktorú lídri prijmú na budúci rok na summite NATO v Madride. Uviedla to v pondelok prezidentka SR Zuzana Čaputová po skončení summitu NATO v Bruseli.



Lídri členských krajín Aliancie podľa nej vyslali dôležitý signál o jednote transatlantickej komunity, o tom, že toto partnerstvo je pevné a silné a založené na hodnotách právneho štátu, demokracie a rešpektu k ľudským právam.



"Naša odolnosť sa začína doma, našimi inštitúciami, našim rešpektom k demokratickým hodnotám," uviedla Čaputová v súvislosti so svojím vystúpením na summite.



Lídri podľa jej slov hovorili o súčasných výzvach, ktoré zdôraznila aj pandémia koronavírusu: o hrozbe dezinformácií a propagandy či o potrebe chrániť kritickú a informačnú infraštruktúru.



Prezidentka spresnila, že predmetom rokovaní boli aj aktivity Ruska a Číny. "Treba povedať, že občania Ruska nie sú hrozbou pre žiadneho zo spojencov. Ako hrozba sú vnímané niektoré kroky (ruského) politického vedenia. Panuje zhoda na tom, že s Ruskom máme záujem viesť dialóg. Máme záujem na konštruktívnych a predvídateľných vzťahoch," uviedla.



Obavy NATO súvisiace s Čínou sa podľa nej týkajú najmä nových technológií, ako aj možnej závislosti spojencov od čínskych technológií.



Účastníci summitu podľa prezidentky potvrdili aj politiku otvorených dverí pre ašpirácie krajín, ktoré sa chcú stať členmi tohto zoskupenia, pričom sa hovorí o Gruzínsku a Ukrajine.



Čaputová dodala, že z nevojenských tém sa na summite hovorilo o vytvorení vlastného mechanizmu na podporu inovácií, vývoja a výskumu, čo je oblasť kde prezidentka vidí príležitosti aj pre slovenské firmy, start-upy, vedcov a výskumníkov.



Upozornila tiež, že členské štáty NATO ako novú hrozbu vnímajú klimatické zmeny, ktoré majú dopad aj na bezpečnostnú oblasť. Preto bola časť diskusií zameraná aj na to, ako znížiť vplyvy činností NATO na životné prostredie.









