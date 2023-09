Čaputová: Summit Trojmoria môže dať Slovensku investičné príležitosti

Bukurešť 6. septembra (TASR) - Summit Iniciatívy troch morí môže pre Slovensko priniesť nové investičné a finančné príležitosti, uviedla v stredu slovenská prezidentka Zuzana Čaputová cestou do Bukurešti, kde sa tento summit koná. Ako ďalej ozrejmila, cieľom iniciatívy je budovanie bližších infraštruktúrnych prepojení vrátane cestných, železničných alebo energetických či digitálnych, informuje TASR.



"Je dôležité, aby sa Slovensko na tomto zúčastňovalo, pretože spolu s touto iniciatívou sú tu aj isté príležitosti – investičné a finančné – a pokiaľ by sme neboli prítomní, tak by nás mohli tieto trasy a prepojenia jednoducho obísť," dodala prezidentka.



Podľa Čaputovej bude predmetom stredajších rokovaní predovšetkým budovanie infraštruktúrnych prepojení medzi severom a juhom územia ležiaceho medzi troma morami – Baltským, Čiernym a Jadranským.



V Bukurešti sa slovenská hlava štátu stretne i s maďarskou prezidentkou Katalin Novákovou, s ktorou bude rokovať o migrácii. "Predovšetkým o tom, čo je možné spraviť pre posilnenie schengenskej hranice, teda maďarsko-srbskej hranice, pretože tá je vstupnou bránou pre migráciu do európskeho priestoru," povedala Čaputová.



Prezidentka zároveň pripomenula, že Iniciatíva troch morí sa rozrastie o 13. člena – Grécko. Poukázala tiež na to, že budovanie infraštruktúry súvisí aj s posilňovaním odolnosti a bezpečnosti – najmä na východnom krídle NATO, čo sa týka aj Slovenska.



Čaputová má okrem toho na programe aj stretnutie s osobitným predstaviteľom Bieleho domu pre klímu Johnom Kerrym, s ktorým bude rokovať o ochrane klímy a zelenej tranzícii.