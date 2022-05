Čaputová: Švajčiarsko je najbližším partnerom Európskej únie

Švajčiarsky prezident Ignazio Cassis (šiesty vľavo) a slovenská prezidentka Zuzana Čaputová (piata vpravo) na začiatku oficiálneho rokovania v Bernelhofe 19. mája 2022. Foto: TASR/AP

Švajčiarsky prezident Ignazio Cassis (vpravo) a slovenská prezidentka Zuzana Čaputová (druhá vpravo) pózujú pre selfie počas pozdravenia verejnosti v Berne 19. mája 2022. Foto: TASR/AP

Bern 19. mája (TASR) - Švajčiarsko je najbližším partnerom Európskej únie. Na spoločnej tlačovej konferencii so švajčiarskym prezidentom Ignaziom Cassisom to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová. Priestor na užšiu spoluprácu medzi oboma krajinami vidí najmä v manažovaní klimatickej krízy a s tým spojenými inováciami.podotkla. Poukázala napríklad na to, že Švajčiarsko je popredu vo využívaní zeleného vodíka.Cassis poukázal na to, že Švajčiarsko a Slovensko sú hornaté krajiny a sú zasiahnuté zmenou klímy.povedal.Spolu s Čaputovou pricestovala do Švajčiarska početná delegácia zameraná na zelenú tranzíciu, nízkouhlíkové technológie, obnoviteľné zdroje. Témami stretnutie prezidentov boli okrem globálneho otepľovania aj pretrvávajúca pandemická kríza, energetická kríza a bezpečnostná kríza týkajúca sa vojny na Ukrajine, priblížil Cassis.Slovensko vníma ruskú agresiu na Ukrajine ako nevyprovokovanú v rozpore s medzinárodným právom, vďaka ktorej trpia obyčajní ľudia, povedala Čaputová. Spomenula všetky kroky, ktorými Slovensko podporuje Ukrajinu. Uvalenými sankciami sa krajiny snažia odstaviť Rusko od financovania vojny. Čaputová je rada, že Švajčiarsko sankcie podporilo.Hlavy štátu podľa Cassisa hovorili aj o diplomatických aktivitách v súvislosti s vojnou, humanitárnej pomoci a ochrane migrantov. Čaputovú informoval o konferencii, ktorá sa uskutoční v júni v Lugane a bude zameraná na postup obnovy Ukrajiny po vojne.Slovenská prezidentka je vo Švajčiarsku na historicky prvej štátnej návšteve. Švajčiarskemu prezidentovi pri tejto príležitosti darovala gramofón a zbierku platní slovenských džezových umelcov.Pri príležitosti Čaputovej návštevy sa vo štvrtok večer uskutoční slávnostná večera podávaná vládou. Jej program bude pokračovať v piatok (20. 5.) v Zürichu a v sobotu (21. 5.) v Ženeve.