Čaputová: Totalita bola postavená na lži

Stanford 2. februára (TASR) - Totalita bola postavená na lži, demokracia musí byť postavená na pravde. Demokratický režim je však ohrozený, a to nielen na Slovensku. Vo svojom príhovore na Stanfordskej univerzite v USA to v piatok uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Posledné krízy sú podľa prezidentky skúškou pre každú demokratickú vládu. Mnohí voliči začali spochybňovať nielen kompetencie svojich lídrov, ale aj samotný systém. Populisti a extrémisti rýchlo na túto vlnu naskočili a obviňovali demokraciu, že nedokázala ochrániť ľudí, opísala. "V niektorých európskych krajinách sú teraz vo vláde. Otvorene útočia nielen na svojich politických oponentov, ale aj na samotnú liberálnu demokraciu," upozornila Čaputová. Doplnila, že útočia aj na právny štát, deľbu moci a slobodu médií.



Všetko sa to podľa slovenskej hlavy štátu deje v čase, keď demokracie zažívajú obrovský nárast polarizácie umocnený rozmachom sociálnych médií. "Tieto platformy sa stali obľúbenou ukážkou extrémistov na šírenie ich klamstiev a manipulácií. V niektorých ohľadoch sú ich obchodné modely podobné: obaja žijú zo zneužívania tých najnižších ľudských emócií. A funguje to," podotkla.



Krajiny podľa Čaputovej ignorovali, že v digitálnom priestore sa sloboda prejavu otvorene zneužíva na šírenie klamstiev a paniky, na ohrozovanie verejného zdravia či podkopávanie práv iných. Taktiež aj to, že nedemokratické režimy to aktívne podporujú, aby oslabili Západ.



"Západ ešte úplne nepochopil, že piliere demokracie, ako je sloboda prejavu, sa využívajú na útoky alebo zničenie samotnej demokracie," povedala prezidentka. Podotkla, že môže trvať len jeden volebný cyklus, kým demokratickí lídri skončia v menšine. Je to podľa Čaputovej skutočnou hrozbou pre voľby konajúce sa tento rok v mnohých krajinách.



Zároveň poukázala na to, že mladšie demokracie, ako je Slovensko, sú ešte zraniteľnejšie. "Nie je to len o tom, že demokracia je mladá, ale je aj bez hlbokých koreňov. Tri a pol desaťročia od pádu komunizmu bolo najdlhším obdobím politickej slobody v histórii môjho ľudu. Demokracia sa tam dá oveľa ľahšie vykoreniť ako v krajinách, ktoré si ju užívajú po stáročia," tvrdí Čaputová.



Nádejou do budúcnosti sú pre Čaputovú ľudia. "Kvalita demokracie závisí od toho, kto sme ako občania, a od hodnôt, ktoré vyznávame. Občianska spoločnosť sa za tri desaťročia našej samostatnosti stala najsilnejším opevnením demokracie na Slovensku, ale aj inde v strednej a východnej Európe," uviedla.



Skonštatovala, že občianska spoločnosť chápe, že demokracia nie je jednorazový úspech. "Chápu to ako nikdy nekončiaci proces sebazdokonaľovania, ktorý sa uplatňuje v našom každodennom živote, komunitách, kostoloch alebo úradoch," podotkla hlava štátu. Doplnila, že verejná mobilizácia občianskej spoločnosti, každodenné pestovanie demokratických hodnôt v komunitách ju napĺňa optimizmom. Verí, že bez ohľadu na tlaky demokracia v strednej a východnej Európe zostane.



(osobitná spravodajkyňa TASR Lenka Farkašová)