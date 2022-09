Čaputová udelila v USA štátne vyznamenanie vedkyni Bajcsyovej

New York 21. septembra (TASR) - Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová udelila počas návštevy v New Yorku najvyššie štátne vyznamenanie – Rad bieleho dvojkríža II. triedy – za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí slovenskej vedkyni žijúcej v Spojených štátoch Ružene Bajcsyovej. Oznámila to na sociálnych sieťach, informuje v stredu TASR.



Čaputová označila vedkyňu za priekopníčku v oblasti robotiky a umelej inteligencie, čo sú podľa jej slov odvetia, ktoré čoraz viac ovplyvňujú každodenný život človeka. Zároveň pripomenula, že pred 20 rokmi časopis Discover zaradil Bajcsyovú medzi 50 najvýznamnejších žien sveta v oblasti vedy.



"Do jej života kruto a nemilosrdne vstúpili oba totalitné režimy, ktoré na Slovensku vládli. Fašistický Slovenský štát ju pripravil o najbližších príbuzných, komunistický režim zase o perspektívu. Ako dieťa prišla o matku, neskôr len vďaka náhode unikla gestapu a transportu do koncentračného tábora, v ktorom zahynul jej otec i nevlastná mama," uviedla slovenská prezidentka.



Bajcsyová podľa nej napokon našla v Spojených štátoch nielen domov, ale najmä prostredie priaznivé pre prácu, odborný rast a uplatnenie svojho výnimočného talentu.



"Jej životné osudy a úspechy sú aj neprehliadnuteľným posolstvom nielen pre ďalšie generácie mladých vedkýň a vedcov. Je ním neochvejné presvedčenie, že každý človek sa narodí preto, aby dostal šancu prežiť naplnený a spokojný život. A o toto základné právo ho nesmie pripraviť žiadna ideológia ani politický režim," dodala Čaputová.



Prezidentka SR priletela v pondelok do New Yorku, kde v utorok vystúpila s prejavom v rámci všeobecnej rozpravy na 77. Valnom zhromaždení OSN.