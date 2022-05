Čaputová: Úlohou Európanov je obnoviť rovnováhu na kontinente

Bern 19. mája (TASR) - V spoločnosti sú rozdelenia, nerovnosti a polarizácia, pričom sociálne médiá tieto javy často zosilňujú a prispievajú tak k rastu extrémizmu. Úlohou Európanov je obnoviť rovnováhu medzi demokratickými právami a zodpovednosťou. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla vo svojom príhovore pred členmi švajčiarskej vlády v Spolkovom (Federálnom) paláci v Berne.



"Demokracia sa musí brániť proti zneužívaniu, pretože môže byť zneužitá na vyvolanie autokracie. Toto je naša spoločná úloha – musíme budovať jednotu založenú na našich spoločných hodnotách a zároveň zachovať vzájomný rešpekt a rôznorodosť názorov," vyzvala slovenská hlava štátu.



Švajčiarsko a Slovensko sú podľa Čaputovej oddané hodnotám liberálnej demokracie a právneho štátu. "Bez ohľadu na to, čo niektorí hovoria, liberálna demokracia môže mať mnoho tvárí. Môže ubytovať sociálnych konzervatívcov, liberálov alebo progresívcov," skonštatovala prezidentka. Švajčiarsko to podľa nej dokonale ukazuje.



Čaputová spomenula aj ruskú agresiu na Ukrajine, ktorá je podľa nej útokom na princípy európskeho bezpečnostného poriadku. "Poriadku, ktorý umožnil ktorejkoľvek európskej krajine, či už veľkej alebo malej, Slovensku či Švajčiarsku, slobodne si vybrať spojenectvá a pokojne ísť za svojím osudom," poznamenala v príhovore s tým, že o to ide na bojiskách Donbasu či v Charkove. Treba urobiť všetko pre to, aby Rusko stiahlo svoje sily z Ukrajiny, tvrdí.



Prezidentka sa tiež dotkla klimatickej krízy. Obe krajiny sú podľa nej odhodlané ju riešiť. "Keďže naším cieľom klimatickej neutrality je rok 2050, musíme urýchliť zelenú transformáciu našich ekonomík a našich spoločností, pretože našej planéte dochádza čas. A priznajme si, že nám dochádzajú výhovorky, prečo nekonať," apelovala.



Švajčiarsky prezident Ignazio Cassis vo svojom prejave ocenil vzťahy Slovenska a Švajčiarska. Dotkol sa klimatickej krízy aj športu. Spomenul najmä lyžiarku Petru Vlhovú, ktorá je podľa neho medzi Švajčiarmi obľúbená.











(osobitná spravodajkyňa TASR Lenka Farkašová)