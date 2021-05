Čaputová: Úlohou nového šéfa SIS bude posilniť dôveru ľudí i partnerov

Bratislava 6. mája (TASR) - Jednou z najdôležitejších úloh pre nového riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) bude posilniť dôveru širokej verejnosti vo vedenie služby, ako aj dôveru zahraničných partnerov a spojencov, že SIS koná ako informačná služba právneho a demokratického štátu. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla po štvrtkovom vymenovaní Michala Aláča za šéfa tajnej služby.



Prezidentka skonštatovala, že Aláč nastupuje do funkcie s renomé profesionála a so skúsenosťami priamo z informačnej služby. Verí, že pre posilnenie dôvery využije všetky ústavné a zákonné možnosti.



Tak ako každý štátny orgán, aj SIS by mala podľa prezidentky poskytovať verejnosti informácie, ktoré nie sú chránené zákonom. "Je povinnosťou služby, aby o zistenej protiprávnej činnosti, nech už sa jej dopúšťa ktokoľvek, okrem iného všeobecne informovala vo svojich výročných správach, a teda aby primerane informovala aj verejnosť," poznamenala. Aj to podľa nej môže pomôcť k zvyšovaniu dôvery.



Posilniť by sa podľa prezidentky mala aj vonkajšia kontrola služby. "Právomoci parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS sú iba formálne a neumožňujú meritórne preverenie toho, či služba vo svojej činnosti striktne dodržuje zákon," upozornila. Je podľa nej najvyšší čas, aby došlo k náprave. "Očakávam, že k oprávnenej požiadavke na novú legislatívnu úpravu budete ústretový a poskytnete svoju expertízu, aby aj v Slovenskej republike platila úprava, aká je charakteristická pre zavedené tradičné demokracie a zároveň moderné informačné služby," prihovorila sa Aláčovi.



Od nového riaditeľa Čaputová očakáva osobnú autonómiu a samostatnosť, ktorou bude hájiť politickú nezávislosť informačnej služby. "A to vo všetkých aspektoch, v ktorých SIS má a musí byť nezávislá," dodala. V súvislosti s dôležitosťou, významom a postavením SIS v spoločnosti apelovala na Aláča, aby sa potenciál SIS pod jeho vedením naplno rozvinul a aby si služba dôsledne plnila všetky povinnosti, ktoré jej zo zákona vyplývajú.





Prezidentka vymenovala za nového riaditeľa SIS M. Aláča



Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok vymenovala za riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Michala Aláča.



„Mojím cieľom je riadiť službu tak, aby bola vnímaná v presadzovaní strategických záujmov Slovenskej republiky ako politicky nezávislá, profesionálna spravodajská služba vo všetkých jej aspektoch,“ zdôraznil Aláč.



SIS chce viesť tak, aby bola modernou spravodajskou službou, ktorá bude efektívne reagovať na všetky ohrozenia záujmov Slovenskej republiky, uvádza sa v stanovisku, ktoré TASR poskytla hovorkyňa služby Simona Svítková.



Prioritou pre nového riaditeľa je, aby bola SIS naďalej rešpektovanou inštitúciou doma aj v zahraničí a zároveň bola vnímaná ako spoľahlivý a kooperujúci partner so zahraničnými spravodajskými službami, ktorý prijíma a zdieľa relevantné informácie.



„Slovenská informačná služba je miestom, kde pracujú inteligentní a schopní ľudia. V mojom záujme je vytvárať im vyhovujúce podmienky tak, aby služba bola zamestnávateľom, ktorý je stabilným pre príslušníkov a tiež atraktívnym pre uchádzačov,“ deklaroval nový riaditeľ.



Ďalšími úlohami je podľa neho zvýšenie dôveryhodnosti služby v očiach verejnosti a pokračovanie v otvorenejšej komunikácii s verejnosťou tak, aby SIS primerane poskytovala verejnosti informácie, ktoré nie sú chránené zákonom.



Ku kľúčovým úlohám spravodajskej služby patrí ochrana záujmov Slovenskej republiky a jej občanov, boj proti extrémizmu, terorizmu a všetkým formám organizovaného zločinu. Rovnako sa venuje aj hrozbám v online priestore a kybernetickej bezpečnosti.



Aláč sa narodil 1. marca 1985 v Detve. Dlhšiu dobu pôsobil v SIS na viacerých pozíciách od staršieho referenta až po funkciu námestníka riaditeľa. Študoval trestné právo na Trnavskej univerzite v Trnave a právo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.



Miesto šéfa tajných sa uvoľnilo po odchode Vladimíra Pčolinského. Z funkcie ho odvolali v marci na jeho vlastnú žiadosť po tom, ako bol zadržaný a obvinený z korupcie. V súčasnosti je väzobne stíhaný.



Riaditeľa SIS vymenúva a odvoláva prezident SR na návrh vlády. V prípade Aláča, ako aj jeho predchodcu Pčolinského, išlo o personálnu nomináciu koaličného hnutia Sme rodina.