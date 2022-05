Čaputová: Úlohou súčasnej generácie je vrátiť Európu späť do rovnováhy

Bratislava 9. mája (TASR) - Úlohou súčasnej generácie je vrátiť Európu späť do rovnováhy. Ak ju neobnoví, prísľub spoločnej Európy zostane len ambíciou. Na sociálnej sieti to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová pri príležitostí pondelkového Dňa Európy. Zároveň vyjadrila presvedčenie, že táto generácia svoju rolu zvládne.



Rovnováha musí byť podľa Čaputovej medzi právami ľudí a záväzkami. Tiež medzi tým, čo potrebujú jednotlivci alebo európske štáty, a tým, čo je najlepšie pre Európu ako celok. Ďalej poukázala na rovnováhu, v ktorej môžu mať ľudia rozdielne názory, ale kde sú všetci viazaní hodnotami slobody, solidarity, právneho štátu a liberálnej demokracie.



Hlava štátu pripomenula slová bývalého predsedu Európskej rady Donalda Tuska o tom, ako každá generácia lídrov musí bojovať za Európu. Povojnová generácia európskych politikov musela podľa jeho slov prebudovať západnú polovicu kontinentu. "Druhá generácia musela spojiť Západ a Východ po páde železnej opony. A plne s ním súhlasím, že úlohou tej tretej, našej generácie, je splniť prísľub spoločnej Európy," poznamenala.



Súčasná generácia európskych lídrov je podľa prezidentky generáciou európskych strážcov a ochrancov, a to pred národným sebectvom aj extrémistickými ideológiami.



Deň Európy sa oslavuje 9. mája. Pred 72 rokmi predstavil Robert Schuman návrh na vytvorenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a jeho deklarácia sa stala základom projektu európskej integrácie. Pri tejto príležitosti organizujú inštitúcie Európskej únie celý rad aktivít, rovnako je to aj v členských krajinách Únie.