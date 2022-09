Čaputová upozornila na potrebu rovnocenného zapojenia žien a dievčat

New York 23. septembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová na pôde OSN upozornila na potrebu rovnocenného zapojenia žien a dievčat pri riešení kríz, ktorým v súčasnosti čelí medzinárodné spoločenstvo. TASR o tom informuje na základe piatkových vyjadrení prezidentky na sociálnych sieťach.



"Bez rovnocenného zapojenia sa žien a dievčat, bez ich skúsenosti, nezvládneme bezprecedentnú kombináciu kríz, ktorým čelíme – klimatickú, bezpečnostnú, energetickú a ekonomickú," uviedla Čaputová. Tieto krízy podľa nej až pričasto zasahujú ženy a dievčatá, či už v podobe "rodovo podmieneného a domáceho násilia, ekonomického strádania a chudoby".



Čaputová pripomenula, že táto myšlienka bola súčasťou jej prejavu na 77. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Podľa svojich vyjadrení na sociálnej sieti sa v New Yorku stretla s výkonnou riaditeľkou špecializovanej organizácie UN Women Simou Bahousovou, s ktorou sa zhodli na tom, že "jedinou odpoveďou" je nepoľaviť a spolupracovať na zlepšovaní postavenia žien a dievčat na celom svete.



"Som rada, že naše ministerstvo zahraničných vecí s UN Women podpísalo memorandum, ktoré posilní našu spoluprácu v tejto oblasti v zahraničnej pomoci Slovenska," povedala prezidentka. Upozornila, že ženám a deťom, ktoré nežijú život bez násilia, je potrebné venovať pozornosť aj na Slovensku. "Musíme naďalej hľadať spôsoby prevencie aj efektívnejšej pomoci," uviedla.



Mesto New York v tomto smere podľa Čaputovej ponúka aj zaujímavú inšpiráciu svojich centier pre spravodlivosť v rodine.