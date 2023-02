Čaputová: Útoky na novinárov za to, že si robia prácu, sú neprípustné

Bratislava 27. februára (TASR) - Útoky na novinárov, ktorých dôvodom je ich práca, sú absolútne neprípustné. Na sociálnej sieti to zdôraznila prezidentka SR Zuzana Čaputová. Zároveň vyjadrila podporu redaktorke a moderátorke RTVS Marte Jančkárovej, ktorá čelila verbálnym útokom a vyhrážkam.



Prezidentka odsúdila konanie predstaviteľov strany Smer-SD, namierené nielen voči konkrétnej redaktorke, ale aj novinárom ako takým. "Keď politik vyhlási, že pôjde po nich, tak musí vedieť, že robí z ľudí terče a v internetovom dave budú nasledovať vulgárne vyhrážky a zastrašovanie. To, čo však útočiaci politici nevedia, je, či v tomto dave nebude aj niekto, kto svoju vyhrážku raz dokoná a zabije. Lebo k tomu vyhrážky smerujú," upozornila hlava štátu.



Vyzvala zároveň neustupovať zlu a nenávisti. "Jedno je jasné, kto neudrží sám seba v hraniciach slušnej politiky, nie je hoden spravovať túto krajinu," vyhlásila Čaputová.



Národná kriminálna agentúra (NAKA) začala trestné stíhanie vo veci vyhrážok voči redaktorke RTVS. Vec vyšetruje ako trestný čin nebezpečného vyhrážania. K výhražným e-mailom a telefonátu došlo podľa RTVS po minulotýždňovej relácii Sobotné dialógy, ktorej hostkou bola prezidentka SR Zuzana Čaputová, a po relácii odvysielanej 25. februára, do ktorej sa dostavil namiesto pozvaného politika Smeru-SD Mariána Kéryho nepozvaný politik Smeru-SD Ľuboš Blaha, čo RTVS odmietla a uplatnila štandardný postup tzv. prázdneho kresla.