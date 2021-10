Čaputová v Aachene: Európska demokracia potrebuje strážcov a ochrancov

Aachen/Bratislava 2. októbra (TASR) - Našou úlohou je prinavrátiť Európe jej rovnováhu, vyhlásila v piatok večer v príhovore v nemeckom meste Aachen prezidentka SR Zuzana Čaputová. TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec.



"Po tých, ktorí obnovili a zjednotili Európu, musí byť naša generácia európskych lídrov generáciou strážcov a ochrancov. Pretože výziev, ktorým dnes čelíme, je veľa," uviedla prezidentka.



Čaputová vystúpila s príhovorom o súčasných výzvach, ktorým čelí Európa, na slávnostnej večeri konanej v predvečer odovzdávania Ceny Karola Veľkého. Medzi pozvanými boli okrem prezidentky SR aj ďalšie významné osobnosti európskej politiky.



Európa podľa nej potrebuje rovnováhu medzi našimi právami a záväzkami. Takú rovnováhu, v ktorej môžeme mať rôzne názory, ale kde nás všetkých spájajú hodnoty slobody, solidarity a liberálnej demokracie.



Slovenská prezidentka je presvedčená, že každá krajina, ktorá vstúpila do Európskej únie aj každá, ktorá sa o vstup usiluje, musí byť a zostať liberálnou demokraciou.



"Znamená to, že právny štát, deľba moci a nezávislosť súdnictva, sloboda médií alebo ochrana menšín sú posvätné. Ak tieto základné kamene, na ktorých je postavené naše spoločenstvo, čelia útoku, musíme konať na ich obranu, aby sme obnovili rovnováhu," povedala Čaputová.



Podľa nej by sme nemali tráviť príliš veľa času diskusiami o tom, ako sa dnes podkopáva naša demokracia, ale namiesto toho diskutovať o tom, čo robíme na jej obranu, pretože demokracia, ktorá sa prestane brániť, prestane existovať. Obrana právneho štátu je aj obranou našej slobody, uviedla.



Za veľkú výzvu, ktorej v Európe čelíme, Čaputová v príhovore označila roztrieštenosť našich spoločností, komunít a dokonca aj rodín. Dôvodom je podľa nej rastúci – a často škodlivý – vplyv sociálnych médií. Podľa nej si nemôžeme dovoliť ticho stáť a prizerať sa, ako sa z dobrého sluhu stáva zlý pán.



"Vieme, čomu čelíme. Názorovým bublinám, kriku, ktorý má prednosť pred podloženými faktami a burcovaniu hnevu a nenávisti. Ak chceme chrániť rovnováhu Európy, musíme brať riziká sociálnych médií rovnako vážne ako všetky ich výhody," poznamenala Čaputová s tým, že počas pandémie sme videli, že dezinformácie môžu zabíjať. Dodala, že zločin je zločin bez ohľadu na to, či je digitálny alebo fyzický a škody sú rovnako reálne.



Prezidentka SR vidí Európsku úniu nielen ako úniu štátov, ale aj ako kontinent ľudí s rôznymi príbehmi a skúsenosťami. Obnoviť rovnováhu podľa nej znamená zachovať našu rozmanitosť, ale aj našu schopnosť vzájomného porozumenia a empatie. Pripomenula, že rozšírenie EÚ o východnú Európu znamenalo sociálny a hospodársky prínos.



To, že naše východiskové pozície sa často líšia, považuje Čaputová za prirodzené, rozdiely však podľa nej nemožno odstrániť smernicou alebo zákonom. "Ich zmiznutie sa nedá urýchliť. Posilňovanie stereotypov alebo obviňovanie nám však sotva pomôže obnoviť rovnováhu. To, čo môžeme urobiť, je podporovať porozumenie a hľadať spoločné riešenia. Pretože empatia je vlastnosťou silných," dodala.



Čaputová sa v sobotu zúčastní na slávnostnom odovzdávaní Ceny Karola Veľkého v korunovačnej sále mestskej radnice. V Aachene sa pri tejto príležitosti stretne s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom, podpredsedníčkou Európskej komisie Věrou Jourovou a s rumunským prezidentom Klausom Iohannisom, ktorý je tohtoročným laureátom ocenenia. Cenu udeľuje mesto Aachen od roku 1950 za zásluhy v oblasti európskej jednoty, súdržnosti a porozumenia.



Súčasťou slávnostnej večere v predvečer odovzdávania ocenenia býva v posledných rokoch aj príhovor vybranej osobnosti zameraný na politické zhodnotenie stavu a vízie Európy. Tento rok mala privilégium vystúpiť s príhovorom pri tejto významnej príležitosti práve slovenská prezidentka.