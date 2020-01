Čaputová: V enviro oblasti treba lepšiu vymožiteľnosť práva

Bratislava 28. januára (TASR) - Je veľmi dôležité, aby sme aj v oblasti životného prostredia zásadným spôsobom zlepšili vymožiteľnosť práva. Vyhlásila to v utorok prezidentka SR Zuzana Čaputová po prijatí demisie ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd). Podľa hlavy štátu je tiež dôležité, aby sa rozšírili možnosti občianskej participácie pri posudzovaní projektov, ktoré majú vplyv na životné prostredie, a skvalitňovala sa účasť verejnosti pri tvorbe environmentálnej legislatívy.



Čaputová tiež podľa svojich slov dúfa, že každý minister životného prostredia bude dbať na to, aby štátne orgány zriadené na ochranu životného prostredia boli plne rešpektované, "aby si mohli efektívne plniť úlohy, ktoré im vyplývajú zo zákona". V tejto súvislosti pomenovala Štátnu ochranu prírody SR a Slovenskú inšpekciu životného prostredia.



Podľa prezidentky je toto ministerstvo životne dôležitým rezortom, ktorého váha v budúcnosti bude narastať. "Ak by to bolo inak, malo by to veľmi neblahé dôsledky na náš život a budúcnosť republiky," dodala.



Hlava štátu pripomenula, že podľa správy Európskej agentúry pre životné prostredie v dôsledku znečisteného ovzdušia na Slovensku ročne predčasne zomrie približne 5400 ľudí. Je preto podľa nej dôležité chrániť a zlepšovať kvalitu vzduchu a toto prírodné bohatstvo efektívnejšie brániť. "Je najvyšší čas, aby sa kompetenčné spory medzi ministerstvom životného prostredia a ministerstvom pôdohospodárstva racionálne vyriešili a neboli dôvodom či zámienkou na to, aby sa dôležité rozhodnutia odkladali," upozornila Čaputová.



Prezidentka v utorok po prijatí demisie Sólymosa dočasne poverila vedením Ministerstva životného prostredia SR ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd).