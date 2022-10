Čaputová v EP: Homofóbny útok bol útokom na každého na Slovensku

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová (uprostred) vystupuje s príhovorom pred poslancami Európskeho parlamentu v Štrasburgu v stredu 19. októbra 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Štrasburg 19. októbra (TASR) – Ubezpečujem, že nenávisť nedominuje v našej spoločnosti. Uviedla to slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v stredu v prejave v Európskom parlamente (EP) v súvislosti s nedávnym útokom na mladých ľudí z LGBTIQ komunity v Bratislave, informuje TASR.povedala Čaputová poslancom EP v Štrasburgu.Hlava štátu upozornila, že ak nezačneme brániť demokraciu, prestane existovať.uviedla a privítala, že slovenská občianska spoločnosť tento útok okamžite a rozhodne odsúdila.Prezidentka tak reagovala na streľbu, ku ktorej došlo v centre Bratislavy na Zámockej ulici 12. októbra večer pred podnikom, ktorý navštevuje LGBTI+ komunita. Na mieste zomreli dvaja muži. Zranená bola jedna žena. Páchateľ z miesta činu ušiel. Polícia ho po intenzívnom hľadaní našla ráno mŕtveho. Prípad vyšetruje Národná kriminálna agentúra.Prezidentka Čaputová v prejave označila za kľúčovú úlohu súčasnej generácie politických lídrov chrániť demokraciu a priviesť k rovnováhe Európu otriasanú krízami zvnútra i zvonku.Európska únia ako celok zareagovala podľa prezidentky správne na pandemickú i bezpečnostnú krízu, ktorú vyvolalo Rusko inváziou na Ukrajinu.povedala prezidentka.konštatovala s tým, že inváziou sa tento konflikt, vedený Ruskom s cieľom podmaniť si Ukrajinu alebo ju zničiť, len zintenzívnil.V súvislosti s pokračujúcou podporou Ukrajiny Čaputová zdôraznila, že veľmi dôležitá je aj európska perspektíva daná tejto krajine.priblížila.V prípade energetickej krízy prezidentka požiadala europoslancov o podporu riešení, ako sú dohoda na spoločnom zastropovaní cien zemného plynu či oddelenie previazanosti cien elektriny a plynu, aké by pomohlo i Slovensku.Čaputová doplnila, že čelíme aj kríze demokratických pravidiel a ich dodržiavania, keďže tieto pravidlá sú zneužívané na ničenie samotnej demokracie. Najviac je to podľa nej vypuklé na sociálnych sieťach.povedala s varovaním pred negatívnymi dôsledkami v podobe posilňovania polarizácie a názorových bublín.