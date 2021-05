Čaputová v Kodani otvorila Detskú školu architektúry a a staviteľstva

Kodaň 11. mája (TASR) – Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok v dánskej Kodani oficiálne otvorila Detskú školu architektúry a staviteľstva neziskovej organizácie Bibiana Danmark. Riaditeľke a kurátorke Bibiany Danmark Janne Bech zároveň odovzdala dary – hmyzí domček a med z prezidentskej záhrady.



Inšpiráciou na vznik Bibiany v Kodani bol práve Medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave. Obe organizácie spolupracujú a od roku 2011 realizovali aj spoločné podujatia po celej krajine. Bibiana je zameraná na inšpirovanie a vzdelávanie detí v oblasti kultúry a umenia prostredníctvom inovatívnych výstav. Venuje sa fantázii a schopnosti vytvárať nové svety a nové skutočnosti.



Janne Bech navštívila bratislavskú Bibianu v roku 2009. Je to podľa nej fantastické miesto a nikde nevidela úžasnejšie spojenie umenia a zmyslového vnímania. Preto sa rozhodla vytvoriť takéto miesto aj v Dánsku. Je to projekt, ktorý v Dánsku chýbal, podotkla Bech.



V Bibiane sú deti od mladého veku motivované k tomu, aby rozmýšľali o tom, ako má ich mesto vyzerať, aby mali k mestu vzťah a sami povedali, čo by na konkrétnom mieste chceli mať. „Učia sa tak jednak spolupatričnosti a komunitnému životu, ale učia sa aj uvažovaniu o tom, ako mať udržateľné mesto a architektúru," uviedla Čaputová. V Bibiane si pozrela aj výstavu, ktorá bola podľa nej zaujímavá. Všetky ilustrácie v organizácii sú detských knižiek. Boli tam viaceré expozície, ktoré mali environmentálny rozmer a vedú deti k tolerancii, rôznorodosti a rešpekte inakosti, uviedla prezidentka.



Stavebná škola sa nachádza v priestoroch kotlárenskej vyhne v blízkosti tzv. Papierového ostrova, ktorý sa v súčasnosti buduje. Do roku 2030 tak školáci budú mať možnosť oboznámiť sa s tým, ako prebieha výstavba na ostrove od prvých plánov cez kladenie základov až po konečný projekt. Školáci chodia na Papierový ostrov počas celého týždňa, päť dní po päť hodín.