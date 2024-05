Čaputová v Kyjeve vyzdvihla pomoc Slovákov a nezlomnosť Ukrajincov

Kyjev 10. mája (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová počas piatkovej rozlúčkovej návštevy v Kyjeve rokovala aj s predsedom ukrajinskej vlády Denysom Šmyhaľom a predsedom parlamentu Ruslanom Stefančukom. Prezidentka to uviedla na sociálnej sieti Facebook, informuje TASR.



"Hovorí sa, že v núdzi poznáš priateľa a ich slová vďaky za nezištnú pomoc našich občanov potvrdzujú, že Slovensko za svojho priateľa na Ukrajine stále považujú," napísala Čaputová.



Pripomenula, že s ukrajinským prezidentom Zelenským telefonovala hneď v prvý deň ruskej invázie na Ukrajinu z 24. februára 2022. "Bolo veľmi veľa neznámych a iba jedna istota - vedel, že jeho miesto je v Kyjeve a na Ukrajine," uviedla.



Zelenského odvaha podľa nej povzbudila nielen Ukrajincov, ale inšpirovala celý slobodný svet, aby Ukrajine pomohol brániť sa proti ruskej agresii.



"Ukrajina nechce byť vazalom Moskvy, ale ako suverénny a demokratický štát si chce slobodne vybrať svoju perspektívu," zdôraznila Čaputová. Apelovala na to, aby sa z pokračujúcej ruskej invázie nestala všedná záležitosť napriek tomu, že trvá už vyše 800 dní.



Milióny Ukrajincov podľa nej denne čelia ostreľovaniu, bombardovaniu a neskutočnému ľudskému utrpeniu. "Čerstvé stopy po raketách sme videli aj dnes, priamo tu, v Kyjeve," dodala s tým, že tragédiu takýchto rozmerov potrebuje civilizovaný svet zastaviť, a to tak, že zastaví Rusko.



Zároveň vyjadrila hrdosť na pomoc Slovenska a Slovákov Ukrajine. "Prichýlili sme ženy a deti utekajúce pred vojnou, organizovali humanitárnu pomoc, podporovali sme nášho suseda aj vojensky. Pragmatická a praktická spolupráca medzi našimi krajinami pokračuje v rôznych oblastiach naďalej," uviedla prezidentka.



Súčasťou jej delegácie v Kyjeve sú aj organizátori občianskej zbierky Munícia pre Ukrajinu. Činnosť občianskeho sektora Čaputová vyzdvihla ako dôkaz toho, že Ukrajina má na Slovensku skutočných priateľov.



"Som rada, že úprimné poďakovanie od prezidenta Zelenského môžu takto sprostredkovať aj domov na Slovensko," napísala. Ukrajinskému prezidentovi podľa svojich slov poďakovala za ich spoločné priateľstvo a spoluprácu s ním, jeho tímom, ukrajinskou vládou a so všetkými partnermi na Ukrajine, s ktorými sa stretla počas svojich piatich rokov v prezidentskom úrade. Čaputovej mandát skončí 15. júna.



"Všetkým ľuďom na Ukrajine želám skorý, ale spravodlivý mier, pretože iba takýto mier prinesie skutočný pokoj a nie iba prestávku v bojoch. Hlboko si vážim ich odvahu a nezlomnosť v bránení vlastnej krajiny a princípov, na ktorých je postavená aj naša bezpečnosť," uzavrela.