Čaputová v Trebišove zakončila týždeň úradovania na východe Slovenska

Trebišov 31. marca (TASR) - Návštevou Trebišova v piatok zavŕšila prezidentka SR Zuzana Čaputová svoje týždenné úradovanie na východe Slovenska. V trebišovskom kaštieli sa stretla s primátorom mesta Marekom Čižmárom a osobnosťami mesta a regiónu.



"S primátorom sme hovorili o tom, čomu najviac čelia. Je to, samozrejme, energetická kríza, ale sú to aj otázky zlepšenia životných podmienok marginalizovaných skupín a ďalšie štandardné témy, ktoré sa vždy v samosprávach dozvedám," povedala prezidentka novinárom.



Uviedla, že budúci týždeň bude dočasne poverený premiér Eduard Heger rokovať so zástupcami samospráv, pričom témou budú aj opatrenia v oblasti energetickej chudoby.



Hlava štátu počas týždňa navštívila aj Košice, Prešov, Bardejov, Spišský hrad, obec Kecerovce a na východe Slovenska privítala v rámci oficiálnej návštevy estónskeho prezidenta Alara Karisa.



"Bolo mi veľkým potešením byť tu na východe a naozaj si odnášam množstvo podnetov, zaujímavých názorov a skúseností. Čo ma teší, je, že v mnohých prípadoch som videla projekty, ktoré môžu byť vzorom pre celé Slovensko," povedala.



Vrátila sa aj k svojej pondelkovej (27. 3.) návšteve Detskej fakultnej nemocnice (DFN) v Košiciach, pričom opätovne poukázala na potrebu rozšírenia priestorov tohto zariadenia pre detských pacientov. "Ešte v stredu (29. 3.) som hovorila s premiérom a apelovala som na to, že musia byť vyčlenené finančné prostriedky na túto nadstavbu a rekonštrukciu, pretože sú tam pozitívne a podporné hodnotenia aj Útvaru hodnoty za peniaze aj bývalého ministra zdravotníctva a východoslovenský kraj jednoducho potrebuje ďalšie kapacity pre detskú nemocnicu," povedala. Náklady na realizáciu pripraveného projektu nadstavby sú podľa nemocnice zhruba 35 miliónov eur.