Čaputová: Verím, že stredajšia situácia neovplyvní negatívne súdržnosť

Bratislava 8. apríla (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová verí, že stredajšia situácia neovplyvní negatívne súdržnosť ľudí. O aktuálny stav v súvislosti s opatreniami, ktoré vláda prijala pre šírenie nového koronavírusu na obdobie veľkonočných sviatkov, sa zaujímala u premiéra Igora Matoviča i ministra vnútra Romana Mikulca (obaja OĽaNO). Ubezpečili ju, že kontroly by sa už mali ďalej uskutočňovať náhodne. TASR o tom informoval hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.



"Obidvaja ma uistili, že kontroly by už ďalej mali prebiehať náhodne, v súlade s účelom opatrenia, ktorým je zabrániť zbytočnému cestovaniu a nie monitorovať všetky, aj evidentne pracovné jazdy," uviedla prezidentka. Aj v ďalšom boji s novým koronavírusom je podľa nej potrebná súdržnosť. Verí preto, že aktuálna situácia nebude mať na ňu negatívny vplyv.



Voľný pohyb osôb je od 8. do 13. apríla na Slovensku obmedzený. Zakázané je aj uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Obmedzenie má zabrániť masovému navštevovaniu sa počas veľkonočných sviatkov, a tým riziku zvrátenia doterajšej pozitívnej tendencie minimalizácie šírenia nového koronavírusu na Slovensku.



Z dôvodu policajných kontrol sa na cestách tvorili v stredu niekoľkohodinové kolóny.