Čaputová víta posunutie účinnosti novely o environmentálnych záťažiach

Bratislava 3. decembra (TASR) - Napriek tomu, že poslanci Národnej rady SR v piatok prelomili veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej pri novele zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže, prezidentka víta, že sa posunula účinnosť novely. Po novom by ju mala nadobudnúť od 1. júna 2022. Informoval o tom riaditeľ Odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR Jozef Matej.



"Posunutím účinnosti sa vytvára priestor na to, aby sa včas upravili tie ustanovenia zákona, ktoré by mohli byť v konflikte s ústavou," uviedla prezidentka.



To, že poslanci prelomili veto prezidentky podľa Mateja neznamená, že sa nestotožnili s niektorými výhradami hlavy štátu. "Keďže sa v súčasnosti pripravuje vládny návrh novely geologického zákona, ktorý tiež upravuje problematiku environmentálnych záťaží, prezidentka vychádza z toho, že jej pripomienky budú zohľadnené cez túto legislatívnu úpravu," dodal Matej.



Mechanizmus na refundáciu nákladov sanácie envirozáťaže sa zavedie, poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok prelomili veto prezidentky pri novele zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže.



Zmeny podľa autorov novely reagujú na problém z praxe, ktorým je zabezpečenie refundácie prostriedkov vynaložených z verejných zdrojov na sanovanie nehnuteľností v súkromnom vlastníctve. Predkladatelia poukázali na to, že mnohé bývalé priemyselné podniky, na pozemkoch ktorých sa nachádza envirozáťaž, nemajú pôvodcu záťaže a nie je určená povinná osoba. Preto sa zodpovedným subjektom stáva štát prostredníctvom príslušného ministerstva.