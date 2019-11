ČAPUTOVÁ: Vojaci majú životy vystavovať riziku len ak je to nevyhnutné

Na snímke pietny akt na vojenskom cintoríne Petržalka – Kopčany pri príležitosti Dňa vojnových veteránov v Bratislave 11. novembra 2019. Foto: TASR Jaroslav Novák

Bratislava 11. novembra (TASR) - Ak majú príslušníci armády vystavovať svoje životy riziku, tak by to malo byť len v prípade, ak je to nevyhnutné pri obrane Slovenska a v jej životnom záujme. Povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová na pietnom akte na vojenskom cintoríne Petržalka – Kopčany v Bratislave. Deň vojnových veteránov by mal byť podľa nej nielen spomienkou na minulosť, ale predovšetkým záväzkom pre budúcnosť.povedala Čaputová.Prezidentka pripomenula, že 11. november si naši predchodcovia ustanovili ako sviatok, aby mohli vzdať úctu vojnovým veteránom, živým i mŕtvym.uviedla Čaputová a podotkla, že odkaz jedenásteho novembra je príliš silný, aby ho bolo možné niečím prekryť či potlačiť.Deň vojnový veteránov má podľa prezidentky za sebou veľký príbeh založenia, dlhého zabudnutia a znovuobnovenia.