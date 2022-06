Čaputová vyjadrila úprimnú sústrasť pozostalým obetí požiaru

Na snímke panelák, v ktorom v jednom z bytových domov na piatom poschodí vypukol požiar na Okružnej ulici v Handlovej vo štvrtok 16. júna 2022. Nočný požiar si vyžiadal štyri obete. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Handlová 16. júna (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová vyjadrila úprimnú sústrasť pozostalým obetí i všetkým, ktorých postihol tragický nočný požiar v Handlovej. Uviedla to na svojej stránke na sociálnej sieti s tým, že obyvateľom zasiahnutým požiarom ponúkla ubytovanie v zariadení prezidentskej kancelárie vo Vysokých Tatrách.uviedla Čaputová.Prezidentka podľa svojich slov telefonovala i s primátorkou Silviou Grúberovou, ktorá ju informovala o aktuálnej situácii.skonštatovala.Čaputová zároveň primátorke ponúkla ubytovanie pre ľudí zasiahnutých týmto požiarom vo Vysokých Tatrách v zariadení prezidentskej kancelárie, ak by to ktokoľvek z nich považoval v tejto ťažkej situácii za potrebné. S primátorkou ostáva podľa svojich slov v kontakte.Nočný požiar v bytovom dome na Okružnej ulici si vyžiadal štyri obete na životoch, na jeho následky zomrel manželský pár vo veku 46 a 48 rokov a dve ženy vo veku 40 a 65 rokov. Zranenia utrpelo ďalších päť ľudí, dvaja zostali hospitalizovaní v bojnickej nemocnici. Polícia začala v súvislosti s požiarom trestné stíhanie vo veci zločinu všeobecného ohrozenia. Mesto vyhlásilo mimoriadnu situáciu. Príčiny požiaru vyšetrujú.