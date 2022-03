Čaputová: Podpora zamestnávania by pomohla ženám čeliť chudobe

Na snímke tretia zľava prezidentka SR Zuzana Čaputová počas stretnutia s predstaviteľkami politických strán, profesijných a mimovládnych organizácií pri príležitosti Medzinárodného dňa žien v Prezidentskom paláci v Bratislave v utorok 8. marca 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 8. marca (TASR) - Zvýšenie dávky v hmotnej núdzi, zavedenie príspevku na bývanie, podpora zamestnávania žien či psychologická pomoc by pomohli, aby menej slovenských žien čelilo chudobe. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla po utorkovom stretnutí so zástupkyňami politických, profesijných a mimovládnych organizácií pri príležitosti Medzinárodného dňa žien (MDŽ).vyhlásila prezidentka. Upozornila, že takmer dve tretiny zamestnancov, ktorí pracujú za minimálnu mzdu, sú ženy. Tvoria tiež väčšinu rodičov-samoživiteľov. Príjmovou chudobou sú tiež častejšie ohrozené seniorky ako muži-seniori. Riziku chudoby čelia vo zvýšenej miere aj ženy nad 50 rokov a ženy so zdravotným postihnutím.Prezidentka a jej hostky sa zhodli na potrebe pomoci ľuďom, ktorí patria medzi tzv. pracujúcu chudobu. Vzhľadom na rastúce náklady považujú za dôležité zaviesť príspevok na bývanie aj pre tých, ktorí nepoberajú dávku v hmotnej núdzi.uviedla Čaputová. Považuje to za adresnú pomoc ľuďom pri aktuálnom zdražovaní, ktorú by vláda mala zvážiť.Ďalším navrhovaným opatrením je zvýšenie dávok v hmotnej núdzi, keďže nezodpovedajú skokovému navýšeniu cien. Čaputová zvýraznila tiež potrebu finančných kompenzácií v prospech samospráv, ktoré sú nárazníkovou zónou aj v čase prebiehajúcej utečeneckej krízy.Hlava štátu upozornila, že mnoho žien chce pracovať, no nemá na to vytvorené podmienky. Poukázala na dlhodobý problém s dostupnosťou predškolskej starostlivosti aj psychologickej pomoci.Viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov (KOZ) Monika Uhlerová zdôraznila, že trh práce je určujúcim faktorom pri určovaní pozície žien v spoločnosti. Pripomenula, že ženy na Slovensku zarábajú o 18 percent menej ako ich mužskí kolegovia. Príčinu nevidí iba v materských povinnostiach žien, ale aj v práci v nízko hodnotených odvetviach, ako sú školstvo či zdravotníctvo alebo obmedzenej možnosti kariérneho rastu.Poslankyňa Národnej rady SR Jana Žitňanská (Za ľudí) ubezpečila, že napriek kríze spôsobenej vojnou na Ukrajine sa nezabúda na problémy Slovákov. Vláda podľa nej rokuje, ako navýšiť dávky v hmotnej núdzi, témou je aj zvyšovanie daňového bonusu či možných jednorazových príspevkov. Pracuje sa aj na zvyšovaní kapacít predškolských zariadení.Na stretnutí s prezidentkou sa zúčastnili poslankyne Národnej rady SR Anna Zemanová (SaS), Jana Žitňanská (Za ľudí), Martina Brisudová (OĽANO), Petra Krištúfková (Sme rodina) a Zuzana Dolinková z mimoparlamentnej strany Hlas-SD. Ďalšími hosťami Čaputovej boli viceprezidentka KOZ Monika Uhlerová, Eva Marková z občianskeho združenia Jedenrodič, Anna Shvachka z občianskeho združenia Sme spolu, Zuzana Števulová z Ligy za ľudské práva a Beáta Berkyová z Únie rómskych materských centier.