Čaputová zablahoželala k zvoleniu prezidentke Maďarska K. Novákovej

Bratislava 10. marca (TASR) - Prezidentka Zuzana Čaputová vo štvrtok zablahoželala Katalin Novákovej k zvoleniu do funkcie prezidentky Maďarska. TASR o tom informoval hovorca prezidentky SR Martin Stržinec.



Podľa prezidentky sú vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom výnimočné, pretože obe krajiny spája bohatá história, ale aj obrovské množstvo kultúrnych, občianskych, ale najmä pozitívnych medziľudských vzťahov.



Prezidentka v liste zdôraznila, že v tomto mimoriadne náročnom období, keď svet čelí pandémii a vojne, sú dobré susedské a priateľské vzťahy osobitne cennou hodnotou. "Rusko sa ničím nevyprovokovanou agresiou voči Ukrajine snaží podkopať základy európskej bezpečnostnej architektúry. Zároveň explicitne spochybňuje nielen našu bezpečnosť, ale aj suverenitu. Sú to tiež chvíle, keď plne doceňujeme význam našej civilizačnej príslušnosti k Európskej únii a sily nášho spojenectva v Severoatlantickej aliancii," uvádza sa v liste hlavy štátu.



Čaputová tvrdí, že nesmieme zabúdať na to, že tejto bezprecedentnej kríze predchádzalo dlhé obdobie erózie demokracie, nezávislých inštitúcií a médií vo svete, ako aj poklesu dôvery v európske hodnoty a princípy právneho štátu, sprevádzané intenzívnym dezinformačným tlakom. "Sme očitými svedkami toho, aká krehká môže byť nielen naša sloboda a demokracia, ale aj bezpečnosť, ak sa o ňu nestaráme. Verím, že do svojho úradu a misie nastupujete s týmto vedomím a skúsenosťou, ktorá je aj v našej generácii stále mimoriadne intenzívne prítomná," uviedla prezidentka, ktorá Novákovej zaželala veľa úspechov s tým, že sa teší na ich spoločné stretnutie a spoluprácu.



Prezidentkou Maďarska v nadchádzajúcom päťročnom období bude nominantka vládneho bloku Fidesz-KDNP Katalin Nováková. Rozhodli o tom vo štvrtok v Budapešti poslanci Národného zhromaždenia.