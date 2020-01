Prezidentka žiada cirkev, aby zaujala postoj k nenávistnému jazyku

Bratislava 3. januára (TASR) – Hľadanie a nachádzanie spoločného dobra je v poslednom čase veľmi sťažené nebezpečne sa rozmáhajúcim fenoménom, ktorým je jazyk nenávisti. Vo svojom príhovore to v piatok počas prijatia zástupcov cirkví a náboženských spoločností v Prezidentskom paláci v Bratislave uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová. Zároveň ich požiadala, aby voči nenávistnému jazyku zaujali spoločný, rozhodný, ale pokojný a odmietavý postoj.



Postavenie cirkví v spoločnosti si prezidentka podľa vlastných slov váži. "Vaším pôsobením pomáhate ľuďom zažiť skúsenosť s Bohom a poznávať ho. Je to nenahraditeľné poslanie," povedala prezidentka s tým, že náboženstvá a morálne sústavy vedú ľudí nielen k tomu, aby mali v úcte rodičov a milovali svoje deti, ale aby poskytovali pomoc aj iným a s vďakou ich prijímali. Rovnako vedú aj k univerzálnym hodnotám. Čaputová je presvedčená, že starostlivosťou o dušu je aj starostlivosť o spoločné dobro.







Prezidentka doplnila, že samotné spájanie nestačí, dôležitý je cieľ spájania. "Namiesto nenávisti nás viera vedie k tomu, že okrem iného sa musíme spojiť v rešpekte voči človeku ako takému, ktorý bol podľa Biblie stvorený na obraz Boží, čo mu dáva dôstojnosť," povedala Čaputová. Verí, že aj predstavitelia cirkví môžu spoločnosti pomôcť a že svoju autoritu využijú na to, aby verejnosť jasne počula ich "upokojujúci hlas."



Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský uviedol, že človek nie je len nástrojom či objektom, ale v prvom rade subjektom a spolutvorcom sveta, do ktorého sa rodí. Vo svojom príhovore vyzdvihol aj dôležitosť materstva. "Práve ženy majú nádherným spôsobom účasť na Božom stvoriteľskom diele, keď dávajú svetu nádej nových generácií," povedal Zvolenský. Zároveň pripomenul, že Slovensko čaká zložité obdobie v súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami. Poprial prezidentke, aby nestratila trpezlivosť.



Predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR Richard Duda poznamenal, že Slovensko sa nachádza na rázcestí. "Nasledujúce obdobie ukáže, či ustrnieme na úrovni nezrelej spoločnosti, kde slepé úsilie o garantovanie bezhraničnej slobody prejavu šliape po právach iných, znižuje dôstojnosť niektorých skupín občanov a robí pre nich z našej krajiny smutné miesto na život," uzavrel Duda s tým, že len zodpovední politici, fungujúce inštitúcie a kvalitné školstvo dokážu Slovensko posunúť na úroveň vyspelej demokratickej spoločnosti.