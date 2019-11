Čaputová:Berlínsky múr padol,je dôležité,aby padli múry nedôvery v nás

Bratislava/Berlín 9. novembra (TASR) - Berlínsky múr padol a je dôležité, aby padali aj múry nedôvery v nás. Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá sa v sobotu na pozvanie nemeckého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera zúčastnila v Berlíne spolu s prezidentmi Česka, Poľska a Maďarska na oslavách pri príležitosti 30. výročia pádu Berlínskeho múru.Pád Berlínskeho múru nie je podľa prezidentky len symbolom konca rozdelenia jedného mesta a jednej krajiny.napísala na sociálnej sieti. Čaputová je presvedčená o tom, že tento príbeh sa neskončil pádom komunistických režimov, ale pokračoval zjednotením Nemecka, transformáciou strednej Európy a pokračuje dodnes ako príbeh zjednotenej Európy.povedala prezidentka. Je presvedčená o tom, že je povinnosťou spraviť všetko pre to, aby na takéto hlasy nebol dôvod. Taktiež je podľa nej potrebné ukázať, že tak ako pred 30 rokmi, tak aj v súčasnosti je schopnosť spolupráce, empatie a vzájomného porozumenia.Prezidentka po prílete z Nemecka na Slovensko v sobotu popoludní médiám povedala, že je dôležité okrem pripomínania si 30. výročia zmeny aj to, aby bola táto zmena dotiahnutá do konca.skonštatovala Čaputová. Taktiež uviedla, že sa spoločne s prezidentmi Nemecka, Česka, Poľska a Maďarska rozprávala aj o aktuálnej situácii v rámci Európskej únie a delili sa o svoje osobné skúsenosti spred 30 rokov.podotkla.