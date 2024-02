Čaputová: Biznis fórum by mohlo posilniť dialóg medzi SR a USA

Stanford 2. februára (TASR) - Biznis fórum medzi podnikateľmi zo Slovenska a USA by mohlo posilniť slovensko-americký dialóg a partnerstvo. Spoločným cieľom je prejsť zelenou transformáciou. V piatok to na pôde Stanford Research Institute v americkom Stanforde uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Za posledných päť rokov čelil svet mnohým krízam ako pandémii, ruskej invázii na Ukrajinu, energetickej kríze, inflácii a klimatickej kríze. Na zvládnutie týchto výziev musia vlády podľa Ćaputovej myslieť a konať inak. "Som rada, že súkromný sektor už ponúkol mnohé riešenia týchto kríz. Od riešení obnoviteľnej energie až po ekologické výrobné procesy, naše spoločné úsilie nás môže priviesť na zdravšiu cestu," podotkla slovenská hlava štátu s tým, že spoločné úsilie zahŕňa ochranu planéty pre budúce generácie.



Vlády podľa nej môžu pomôcť vytvárať príležitosti a podmienky pre úspech. "Do roku 2026 bude Slovensko investovať takmer štyri miliardy amerických dolárov do plánu obnovy na podporu zelenej a digitálnej transformácie a nových technológií. V nasledujúcich šiestich rokoch zvýšime verejné financie výskumu, vývoja a inovácií o 14 percent ročne," priblížila Čaputová. Považuje to za obrovskú príležitosť pre slovenských aj medzinárodných partnerov.





(osobitná spravodajkyňa Lenka Farkašová)