Čaputová:Cyril a Metod boli odvážni, šírili múdrosť, vzdelanie a vieru

Bratislava 5. júla (TASR) - Svätí Cyril a Metod boli nielen učenci a vzdelanci, ale aj odvážni ľudia. Do nového priestoru prišli šíriť múdrosť, vzdelanie a vieru. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla pri príležitosti Sviatku svätého Cyrila a Metoda, ktorý si pripomenula na bohoslužbe v Kostole svätej Margity v Bratislave.



"Dnešný sviatok nám pripomína dôležité historické udalosti, vierozvestcov, ktorí priniesli vieru a učenie," skonštatovala Čaputová.



Na sviatočnej omši ju oslovila kázeň, ktorá poukazovala na ľudí, ktorí nie sú až takí videní a pre svoju inakosť sa cítia odstrčení či nepochopení. Myslí si, že je dôležité, aby sme im nezabúdali venovať pozornosť, súcit a pochopenie. "Pamätajme na tých, ktorí sa cítia byť na okraji, ktorí sú na periférii, pretože to je naozaj kresťanské," uzavrela hlava štátu.