Čaputová:Do riešenia klimatickej krízy musíme zapojiť ďalšie generácie

Šarm aš-Šajch 8. novembra (TASR) – Nemôžeme hovoriť o klimatickej kríze bez zapojenia budúcej generácie. V utorok to na klimatickej konferencii OSN (COP27) v Egypte uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová. Pre úspech ekologickej transformácie je podľa nej potrebné, aby sa vzdelávanie o klíme stalo bežnou súčasťou vyučovacieho procesu na školách, informuje TASR.



Prezidentka sa počas summitu v Šarm aš-Šajchu zúčastnila na debate lídrov štátov o podpore klimatického vzdelávania. Pre médiá priblížila, že rokovala aj o slovenských záujmoch v oblasti riešenia energetickej krízy, okrem iného s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou a vyslancom prezidenta USA pre klímu Johnom Kerrym.



Absolvovala tiež bilaterálne stretnutia zamerané na to, aby sa slovenským podnikateľom otvorili možnosti pre nové investície. Medzi ne patrilo stretnutie s prezidentom Kene Williamom Rutom. "Slovensko má dlhodobo záujem o spoluprácu s Keňou, poskytujeme tam rozvojovú pomoc a vyzerá to, že je tam záujem o slovenské know-how, skúsenosti a podnikateľov, pokiaľ ide o zelenú tranzíciu, elektromobilitu," povedala prezidentka.



S Rutom hovorila o prehĺbení vzťahov oboch krajín, najmä v oblastiach, ktoré nám pomôžu riešiť klimatickú krízu a pokročiť v ekologickej transformácii, doplnila na sociálnej sieti. Slovensko je podľa Čaputovej odhodlané pokračovať v rozvojovej pomoci Keni, keďže klimatickú krízu a bezpečnostné výzvy možno prekonať len spoločne.







Prezidentka o tejto téme hovorila aj v pondelok v prejave na COP27. Spomenula, že medzi opatrenia v oblasti klímy, ktoré SR začleňuje do rozvojovej pomoci v Európe, Afrike a Ázii, patrila podpora 16.000 farmárov v Keni vo forme vysadenia milióna kešu stromov.



Počas svojho druhého dňa na svetovom klimatickom fóre sa hlava štátu zúčastnila tiež na schôdzke s predstaviteľmi menších ostrovných krajín, ktoré už teraz pociťujú dôsledky klimatickej krízy a ktorým hrozí zaplavenie územia. "Aj toto je dôležité počuť a vidieť na konferencii ako je táto," zdôraznila.