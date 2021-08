Čaputová:Mali by sme pomôcť Afgancom, ktorí sú prepojení so Slovenskom

Bratislava 25. augusta (TASR) - Slovensko má pomôcť ľuďom, ktorí pomáhali slovenským občanom a tiež blízkym Afgancov, ktorí žijú na Slovensku. Myslí si to prezidentka Zuzana Čaputová. Ak sa nepodarí evakuácia zo strany Slovenska, treba podľa nej o to požiadať našich partnerov.



"Vieme, že situácia je mimoriadne vážna, ostávajú možno posledné hodiny na evakuáciu. Je skupina ľudí, ktorá je preverená zo strany slovenských orgánov. Uvidíme, či sa vôbec podarí urobiť ešte nejaký evakuačný krok zo strany Slovenska alebo aspoň vybaviť a požiadať našich partnerov, iné krajiny EÚ, ktoré ešte evakuujú aj ďalších občanov, aby pomohli aj týmto ľuďom," uviedla v stredu prezidentka.



Premiér Eduard Heger (OĽANO) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) v stredu ozrejmili, že Slovensko naďalej pokračuje v záchrannej akcii, ktorej cieľom je evakuovať z Afganistanu ľudí s blízkou, reálnou väzbou na Slovensko.



Heger priblížil, že transport na záchranu životov by sa mal týkať desiatok osôb z viacerých skupín. V hre sú podľa Korčoka dve možnosti - vyslať vlastný letecký špeciál, alebo pomôcť zabezpečiť transport špeciálom iných krajín.