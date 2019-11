Čaputová: Plány na menej znečistené ovzdušie nemôžu byť len na papieri

Bratislava 28. novembra (TASR) - V oblasti zlepšenia kvality ovzdušia sa musia rozpracovať konkrétne plány a opatrenia, za ktoré budú zodpovedné konkrétne inštitúcie a ľudia. Musí sa skončiť s formalizmom, aby redukcia znečisťovania ovzdušia nebola vytváraná len na papieri. Odkázala to prezidentka SR Zuzana Čaputová. Jej prejav prečítal na Európskom fóre pre čistejšie ovzdušie – Clean Air Forum – jej poradca Juraj Rizman. Fórum sa koná v Bratislave od štvrtka a potrvá do piatka (29. 11.).



"Máme skúsenosti s prípadmi, keď sa plány na redukciu znečistenia ovzdušia vytvárali len na papieri, preto, aby existovali. Boli však nevykonateľné a nemerateľné. Táto prax musí skončiť," vyzvala prezidentka.



Čaputová spomenula aj to, že znečistenie ovzdušia spôsobuje predčasné úmrtia. Na Slovensku v dôsledku toho predčasne zomrie vyše 5400 ľudí ročne. Podotkla, že na následky znečisteného ovzdušia zomrie na Slovensku 23-krát viac ľudí ako pri dopravných nehodách.



"Nepochybujem, že v oblasti ochrany ovzdušia sme už dosiahli mnoho pozitívneho, ale, žiaľ, aj vzhľadom na stále obrovské číslo obetí je našou povinnosťou nestrácať čas a plne sa koncentrovať na to, ako ďalej efektívne znižovať znečistenie ovzdušia a pomôcť ľuďom," uviedla hlava štátu.



Je tiež presvedčená, že k lepšej civilizácii a prírode sa dostaneme budovaním demokracie, posilňovaním informovanosti verejnosti, vytváraním dobrých podmienok na občiansku participáciu a zlepšovaním environmentálnej stratégie.



Fórum zorganizovalo Ministerstvo životného prostredia SR spolu s Európskou komisiou. Diskutovať sa bude hlavne o zlepšení kvality ovzdušia. Po prvýkrát sa konferencia uskutočnila v roku 2017 v Paríži.