Čaputová:Sľubnou oblasťou pomoci Ukrajine je spolupráca pri odmíňovaní

Bratislava 30. apríla (TASR) - Perspektívnou oblasťou možnej pomoci Ukrajine je spolupráca pri odmíňovaní. "Slovensko má skvelé technológie a sme v tom špička vo svete," povedala na nedeľnom brífingu po návrate z návštevy Ukrajiny prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorú absolvovala spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom. O konkrétnej forme pomoci však chce najprv hovoriť s dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom a dočasne povereným ministrom obrany Jaroslavom Naďom.



Z hľadiska zamínovania patrí Ukrajina v súčasnosti k najpostihnutejším krajinám. "Zamínovanie Ukrajiny je obrovský problém. Zjednodušene povedané, jeden deň vojny znamená potrebu 30 dní odmíňovania," poznamenala Čaputová s tým, že ukrajinská strana má záujem o pomoc v tomto smere. Ponúka tiež biznis príležitosti v tejto oblasti.



Prezidentka zároveň skonštatovala, že Ukrajina sa mení. Tam, kde neprebiehajú boje, sa rekonštruujú ulice, cesty, mosty či budovy. Práve obnovu považuje hlava štátu za príležitosti na etablovanie sa slovenských firiem a podnikateľov. Vláda má podľa nej už vytypovaný okruh podnikateľských subjektov, ktoré majú záujem o pomoc Ukrajine. "Vláda finišuje so schémou, ktorá by túto pomoc a spoluprácu mala uľahčiť," doplnila. Pripustila však, že pomoc zo slovenskej strany viazne a sme "viac pozadu ako česká strana."







Prezidentka zároveň informovala, že Ukrajina Slovensko opäť požiadala o vyslanie vyšetrovateľského tímu, ktorý by dokumentoval dôkazy o vojnových zločinoch. Pripomenula, že Slovensko bolo spolu s Francúzskom prvou krajinou, ktorá už svojich expertov v minulosti ponúkla, a ich záujem zapojiť sa do vyšetrovania bol okamžitý. "Ich záujem bol bez zaváhania a okamžitý," spomenula Čaputová s tým, že tento záujem expertov stále pretrváva.



Hlava štátu zároveň dôrazne odmieta zľahčovanie situácie na Ukrajine. Ľuďom na Slovensku, ktorí spochybňujú dianie na Ukrajine, odkázala, aby tam išli a pozreli sa trpiacim ľuďom do očí. Za absolútne opovrhnutiahodné označila vytĺkanie kapitálu z tejto tragédie. Prezidentka v tejto súvislosti opäť pripomenula aj masívnu dezinformačnú kampaň na Slovensku, ktorá má zmanipulovať pravdu a skutočnosť. Napriek tomu sa však stále spolieha na "veľkorysosť, ľudskosť a solidaritu", ktorú už značná časť spoločnosti Ukrajine preukázala a stále preukazuje.



Podľa prezidentky sa tiež hovorilo o potrebných reformách k vstupu Ukrajiny do EÚ.