Čaputová:SR patrí medzi zodpovednejšie štáty pri zelenej transformácii

Šarm aš-Šajch 7. novembra (TASR) – Slovensko patrí medzi zodpovednejšie krajiny, pokiaľ ide o energetickú efektivitu i celkovo ekologickú transformáciu. Po svojom prejave na klimatickej konferencii OSN (COP27) v Egypte to pre médiá uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová, informuje TASR.



Prezidentka na summite v Šarm aš-Šajchu predstavila kroky, ktoré Slovensko v tejto oblasti robí. Hovorila o cieľoch znižovania emisií, plánovanom zastavení využívania uhlia na výrobu elektrickej energie a spustení dosiaľ najrozsiahlejšej dekarbonizácie slovenskej ekonomiky.



"Slovenská republika sa zároveň prihlásila k dvom dôležitým iniciatívam. Jedna znamená, že sa budeme snažiť znižovať produkciu metánu, a druhá riešenie problému sucha," povedala Čaputová v zmienke o Globálnej metánovej iniciatíve a Aliancii na riešenie sucha a nedostatku vody. Obidva tieto problémy sa podľa nej týkajú aj našej krajiny.



Prezidentka priblížila, že vystúpila aj na diskusii o transformácii regiónov, kde zdôraznila, že napríklad transformácia regiónu Hornej Nitry musí byť spravodlivá.



"Musíme zohľadňovať aj potreby ľudí, to znamená vytvárať im nové pracovné príležitosti, a to spôsobom, ktorý je v súlade aj s ochranou klímy," uviedla. Doplnila, že je potrebné hľadať východiská z energetickej i klimatickej krízy tak, aby riešenie jednej nebolo na úkor riešenia druhej.