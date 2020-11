Cár: Virologická situácia s koronavírusom u nás sa opäť zhoršuje

Bratislava 18. novembra (TASR) - Virologická situácia v súvislosti s novým koronavírusom sa na Slovensku opäť zhoršuje. Tvrdí to bývalý člen výboru Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti Mikuláš Cár. V stredu dosiahol podľa neho sedemdňový priemer podielu pozitívne testovaných na celkovom počte testovaných nové maximum (20,3 percenta), prekonal hodnoty z 29. októbra (19,5 percenta). Cár považuje za potrebné vypustiť sledovanie kĺzavého mediánu počtu pozitívne testovaných zo skupiny ôsmich prezentovaných ukazovateľov. Rovnako namieta jeho pasovanie do pozície kľúčového ukazovateľa pri rozhodovaní o uvoľňovaní opatrení. Zdôraznil, že len zmysluplný systém objektívnych ukazovateľov môže prispieť k tomu, aby sa predišlo účelovému a chaotickému hodnoteniu vývoja situácie.



Argumentuje tým, že zhruba od 7. novembra sa začali na Slovensku rozchádzať vyrovnané hodnoty sedemdňového priemeru počtu pozitívne testovaných osôb na nový koronavírus a hodnoty sedemdňového priemeru podielu pozitívne testovaných v percentách. Poukázal pritom na komentáre vládnych predstaviteľov v duchu oslavovania "zlomeného krku" novému koronavírusu na začiatku novembra na základe vývoja jedného ukazovateľa, ktorý má podľa neho odvtedy prevažne klesajúcu tendenciu. "Bez povšimnutia a bez komentára už ponechávajú fakt, že od 3. novembra 2020 sa výraznejšie znižuje sedemdňový priemer celkového počtu PCR testov ako rovnaký priemer počtu pozitívne testovaných," podotkol.



Za znepokojujúci označil pohľad na krivku sedemdňového priemeru podielu pozitívne testovaných na celkovom počte testovaných. Tá podľa neho reálnejšie vyjadruje mieru rizika šírenia nového koronavírusu ako sedemdňový priemer počtu pozitívne testovaných. Hlavný dôvod preferovania pomerového ukazovateľa vidí v jeho väčšej odolnosti voči "značne variabilnému a v posledných dvoch týždňoch aj relatívne sa znižujúcemu celkovému počtu priebežne vykonávaných testov na nový koronavírus".



Upozornil, že vládne opatrenia smerujúce k účinnému a efektívnemu riešeniu situácie nemôžu ignorovať objektívne poznatky na základe zmysluplných ukazovateľov z dostupných údajov. "Je tu jednoznačná výzva hlavne na ministra zdravotníctva, aby konečne vytvoril systém konzistentných ukazovateľov na sledovanie a hodnotenie aktuálnej situácie okolo nového koronavírusu," podotkol.



Ako príklad uviedol cestu českého ministerstva zdravotníctva, ktoré pripravuje syntetický index na hodnotenie pandemickej situácie vychádzajúci zo štyroch ukazovateľov. Cár preto považuje za potrebné na Slovensku čo najskôr vypustiť sledovanie kĺzavého mediánu počtu pozitívne testovaných zo skupiny ôsmich prezentovaných ukazovateľov. Pomohlo by to podľa neho aj pri hľadaní účinných cielených opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. Prínos vidí aj v informovaní verejnosti o priebežnom vývoji pandémie.