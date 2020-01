Čaro cestovania v noci

Bratislava 23. januára (OTS) - Legendárny vlak Orient expres neupadol do zabudnutia. Ako občasný vlak dodnes križuje Európu na niekoľkých trasách. Stále sú jeho súčasťou historické spoločenské, salónne a spacie vozne. Práve spanie vo vlaku zažíva renesanciu. Preprava v noci má svoje čaro. Objavte ho so spoločnosťou WAGON SERVICE travel a Múzeom dopravy na Bratislavskej hlavnej stanici počas výnimočnej výstavy lôžkových a salónnych vozňov cez víkend 25. a 26. januára.Spoločnosťuž dvadsať rokov prevádzkuje moderné lôžkové a ležadlové vozne. Prenajíma ich na Slovensku i zahraničným Železničným spoločnostiam do nočných pravidelných vlakov. Z Bratislavy možno takýmito vozňami cestovať do Humenného, Krakova, Varšavy, Berlína, z Budapešti do Splitu, Brašova, Zürichu.Okrem toho organizuje mimoriadne vlaky do zaujímavých destinácií, veľakrát s veľkopriestorovými spoločenskými vozňami, niekedy salónnymi vozňami. Najčastejšími destináciami sú Lurdy, Rím, Amsterdam, Berlín, Mníchov, Osvienčim-Krakov.WAGON SERVICE travel na výstave ukáže niekoľko lôžkových a ležadlových vozňov. Medzi nimi aj ležadlový vozeň, ktorý berie ohľad na zdravotne znevýhodnených cestujúcich, imobilných. Salónne vozne z Budapešti tiež pripomenú staré časy luxusu cestovania cez deň i v noci.K takýmto krásavcom na koľajniciach patrí aj lokomotíva. Tie najchýrnejšie rýchliky v minulosti po Slovensku ťahala parná lokomotíva Albatros. Tento typ z 50-tych rokov minulého storočia pri skúškach dosiahol rýchlosť 162 km/h. Návštevníkom výstavy sa ukáže v plnej kráse. Pretože bez lokomotívy by to nešlo.